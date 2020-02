CHINDIA, EGALA SUPER-ECHIPEI LUI GIGI BECALI! FCSB – Chindia Târgovişte 1-1(1-0)

Share This





















Stadion: Arena Naţională. Spectatori: 2000 Au marcat: Miron (min. 14) – Dangubic (min. 90)

FCSB: Vlad – Creţu, Miron, Planic, Soiledis -Olaru (77 Moruţan), Nedelcu, Tănase – A. Popa, A. Petre (46 Gnohere), Coman (46 O. Popescu). Antrenor: Bogdan Vintilă.

Chindia: D. Moldovan – Martac, Benga, Piţian, Corbu – Barbu (62 Dangubic), Raţă, Bic, Pitfor – Ivancic (24 Neguţ), Berisha (70 Cherchez). Antrenor: Viorel Moldovan.

– 90:00 Jocul a fost întrerupt! Alexandru Benga (Chindia Târgovişte) se zvârcoleşte de durere pe teren, are nevoie de îngrijiri.

– 90:00 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu semnalizează aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 90:00 Dinu Moldovan (Chindia Târgovişte) încasează un galben de la arbitrul Sebastian Constantin Coltescu.

– 90:00 Dragoş Nedelcu urcă periculos în atac, dar lovitura de cap a lui Dragoş Nedelcu nu-şi atinge ţinta.

– 90:00 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte.

– 90:00 Fotbal Club FCSB are un corner, Florin Tănase se pregăteşte să îl execute.

– 90:00 Aut Fotbal Club FCSB.

– 90:00 Fotbal Club FCSB are un aut în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 90:00 Gooool! Filip Dangubic înscrie cu capul şi egalează, 1-1!

– 90:00 Repriza va fi prelungită cu 3 minute

– 89:57 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu dă un aut pentru Chindia Târgovişte aproape de careul celor de la Fotbal Club

FCSB.

– 89:09 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 88:18 Dragoş Nedelcu (Fotbal Club FCSB) revine pe teren după o uşoară accidentare.

– 88:13 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 88:03 Lovitură de colţ pentru Fotbal Club

FCSB.

– 87:23 Meciul a fost întrerupt pentru puţine momente pentru a i se acorda îngrijiri medicale lui Dragoş Nedelcu.

– 85:15 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă.

– 84:45 Lovitură liberă pentru Fotbal Club

FCSB.

– 84:19 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru Chindia Târgovişte.

– 83:41 Osfaid la Cristian Cherchez (Chindia Târgovişte).

– 82:43 Aruncare pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 81:59 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 81:07 Lovitură liberă pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea proprie.

– 80:30 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 79:29 Repunere din 6 metri pentru Chindia Târgovişte.

– 78:51 Lovitură liberă Fotbal Club FCSB în propria jumătate.

– 76:34 Schimbare la gazde: Darius Olaru e înlocuit de Olimpiu Vasile Moruţan.

– 76:05 Sebastian Constantin Coltescu îi arată galben lui Vadim Raţă!

– 76:02 Lovitură liberă pentru Fotbal Club

FCSB.

– 75:50 Sebastian Constantin Coltescu acordă corner pentru Chindia Târgovişte.

– 74:49 S-a acordat o lovitură liberă pentru oaspeţi.

– 74:32 Fotbal Club FCSB bate un aut în jumătatea proprie.

– 74:19 Fotbal Club FCSB are aut.

– 73:28 Lovitură liberă Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 73:04 Aut Chindia Târgovişte în terenul advers.

– 72:27 Aut de margine pentru Fotbal Club

FCSB.

– 71:43 Aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 71:27 Chindia Târgovişte are aut.

– 70:49 Harlem-Eddy Gnohere a reintrat pe teren.

– 70:28 Harlem-Eddy Gnohere este accidentat şi jocul a fost întrerupt pentru câteva momente.

– 70:05 Aut Fotbal Club FCSB.

– 69:39 Schimbare la Chindia Târgovişte, intră Cristian Cherchez în locul lui Valmir Berisha.

– 69:27 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 69:07 Pericol pentru Chindia Târgovişe, Fotbal Club FCSB are un aut dintr-o zonă periculoasă.

– 68:17 Alexandru Benga (Chindia Târgovişte) se înalţă pentru lovitura de cap, dar nu reuşeşte să puncteze.

– 68:17 Lovitură de poartă Fotbal Club

FCSB.

– 68:08 Ovidiu Alexandru Bic (Chindia Târgovişte) execută un corner.

– 67:19 Şansă bună pentru Chindia Târgovişte, e lovitură liberă.

– 66:51 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în propria jumătate.

– 66:08 Chindia Târgovişte repune mingea în joc.

– 65:29 Ovidiu Popescu trimite balonul pe poartă, dar fără rezultat.

– 65:18 Florin Tănase (Fotbal Club FCSB) bate un corner.

– 64:52 Aut Fotbal Club FCSB în apropierea careului de 16 metri advers.

– 64:13 Aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 63:33 Jocul se reia pe Naţional Arena cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 62:55 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu a acordat o lovitură de la colţ pentru Fotbal Club FCSB. Execută Adi Popa.

– 61:44 Laurenţiu Corbu (Chindia Târgovişte) ia cartonaş galben. Trebuie să fie atent de-acum înainte, poate fi trimis mai devreme la vestiare!

– 61:36 Va reuşi Fotbal Club FCSB să profite de această lovitură liberă periculoasă?

– 61:01 Filip Dangubic intră în locul lui Cătălin Barbu.

– 60:49 Fotbal Club FCSB primeşte o lovitură liberă.

– 57:51 Şut bun al lui Ovidiu Popescu, dar fără rezultat.

– 57:08 Şutează Dragoş Nedelcu, dar nu nimereşte poarta.

– 57:08 Chindia Târgovişte repune din 6 metri.

– 55:50 Aruncare de la margine Fotbal Club

FCSB.

– 55:10 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu a acordat o lovitură de la colţ pentru Fotbal Club FCSB. Execută Adi Popa.

– 53:48 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru

Fotbal Club FCSB.

– 52:51 Aut Fotbal Club FCSBîn apropierea careului.

– 52:33 Aruncare pentru Fotbal Club FCSB într-o zonă periculoasă.

– 51:12 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumatătea proprie.

– 50:22 Aut Fotbal Club FCSB în terenul advers.

– 49:28 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 48:24 Aruncare pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 47:57 Lovitură liberă pentru Fotbal Club

FCSB.

– 47:29 Chindia Târgovişte primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 47:16 Aut pentru Fotbal Club FCSB în apropierea careului advers.

– 46:36 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 45:53 Lovitură liberă pentru Fotbal Club FCSB în jumatătea proprie.

– 45:12 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte. – 21:05:29 A început repriza a doua

– 45:00 Arges Bogdan Vintilă face o schimbare, Ovidiu Popescu îl înlocuieşte pe Florinel Coman.

– 45:00 Arges Bogdan Vintilă (Fotbal Club FCSB) face schimbare: Harlem-Eddy Gnohere îl înlocuieşte pe Adrian Petre.

– 20:50:01 Sfârşitul reprizei

– 45:00 Fotbal Club FCSB aruncă de la margine.

– 45:00 Chindia Târgovişte bate un aut în jumătatea proprie.

– 45:00 Adi Popa de la gazde este oprit pentru ofsaid.

– 45:00 Repriza va fi prelungită cu 3 minute

– 44:44 Aut Chindia Târgovişte.

– 44:20 Lovitură liberă pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 43:03 Repunere din 6 metri pentru Chindia Târgovişte.

– 42:19 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în propria jumătate.

– 41:35 Fotbal Club FCSB are un aut în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 40:38 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu semnalizează aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 39:46 Galben pentru Dragoş Nedelcu

(Fotbal Club FCSB).

– 39:43 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu fluieră lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 39:20 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu indică aut de margine pentru oaspeţi.

– 37:28 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 36:44 Fotbal Club FCSB au repunerea în joc.

– 36:26 Chindia Târgovişte are un aut în jumătatea celor de la Fotbal Club FCSB.

– 36:10 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă.

– 35:52 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 35:22 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru Fotbal Club FCSB.

– 34:30 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu semnalizează aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea celor de la Fotbal Club FCSB.

– 34:04 Aruncare de la margine Chindia Târgovişte.

– 33:33 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 33:11 Lovitură liberă Fotbal Club FCSB în propria jumătate.

– 32:27 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă.

– 31:15 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 31:00 Laurenţiu Corbu revine pe teren.

– 30:06 I se acordă îngrijiri medicale lui Laurenţiu Corbu de la Chindia Târgovişte şi jocul a fost întrerupt pentru câteva momente.

– 29:13 Aut Chindia Târgovişte.

– 28:56 Fotbal Club FCSB bate un aut în jumătatea proprie.

– 28:35 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 27:54 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu indică aut de margine pentru oaspeţi.

– 27:28 Fotbal Club FCSB are aut în apropierea careului.

– 26:56 Fotbal Club FCSB are aut.

– 26:33 Aut Fotbal Club FCSB în terenul advers.

– 25:55 Lovitură de poartă Chindia Târgovişte.

– 25:54 Cap George Andrei Miron, însă balonul nu nimereşte poarta.

– 25:46 Sebastian Constantin Coltescu acordă corner pentru Fotbal Club FCSB.

– 25:12 Adi Popa (Fotbal Club FCSB) execută un corner.

– 24:02 Aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 23:35 Schimbare la Chindia Târgovişte, Cristian Neguţ îl înlocuieşte pe Josip Ivancic.

– 23:23 Aut de margine pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 22:39 Fotbal Club FCSB are un aut în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 22:10 Jocul se reia pe Naţional Arena cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 21:41 Aut Chindia Târgovişte.

– 21:14 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte.

– 21:14 Dragoş Nedelcu (Fotbal Club FCSB) prinde un şut, dar ratează ţinta.

– 20:40 Lovitură liberă pentru Fotbal Club FCSB în jumatătea proprie.

– 20:00 Fotbal Club FCSB primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 19:12 Fotbal Club FCSB are un corner, Darius Olaruse pregăteşte să îl execute.

– 18:43 Josip Ivancic de la Chindia Târgovişte şi-a revenit după o ciocnire uşoară.

– 18:32 Aut Fotbal Club FCSB în terenul advers.

– 17:03 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu nu a fluierat încă reluarea jocului deoarece Josip Ivancic de la Chindia Târgovişte este încă întins pe gazon.

– 16:46 S-a acordat o lovitură liberă pentru oaspeţi.

– 16:01 Aruncare pentru Fotbal Club FCSB în jumătatea proprie.

– 15:15 Alexandru Piftor (Chindia Târgovişte) şutează, dar ratează ţinta.

– 15:15 Fotbal Club FCSB au repunerea în joc.

– 14:43 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu semnalizează aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea celor de

la Fotbal Club FCSB.

– 13:49 Gooool! Acum e 1-0, după lovitura de cap a lui George Andrei Miron!

– 13:49 Assistul îi aparţine lui Adi Popa!

– 13:42 Adi Popa (Fotbal Club FCSB) bate un corner.

– 12:52 Chindia Târgovişte are aut.

– 12:19 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 11:51 Pericol pentru Chindia Târgovişte, Fotbal Club FCSB are un aut dintr-o zonă periculoasă.

– 11:11 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru Fotbal Club FCSB.

– 10:45 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu fluieră lovitură liberă pentru Fotbal

Club FCSB.

– 10:18 Repunere din 6 metri pentru Fotbal

Club FCSB.

– 10:04 Aut Chindia Târgovişte.

– 9:35 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 9:13 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 9:08 Lovitură de colţ pentru Fotbal Club

FCSB.

– 8:15 Lovitură liberă Fotbal Club FCSB în jumătatea adversă.

– 7:51 Arbitrul Sebastian Constantin Coltescu dă un aut pentru Fotbal Club FCSB aproape de careul celor de la Chindia Târgovişte.

– 7:21 Bogdan Planic e ok şi revine pe teren.

– 6:42 Fotbal Club FCSB repune din 6 metri.

– 5:49 Bogdan Planic se tăvăleşte de durere şi jocul este oprit pentru câteva momente.

– 5:31 Aruncare periculoasă pentru Chindia Târgovişte.

– 4:27 Fotbal Club FCSB aruncă de la margine.

– 1:52 Chindia Târgovişte repune mingea în joc.

– 1:52 Trage Adrian Petre dar balonul trece pe lângă poartă.