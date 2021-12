CHINDIA, EGAL IMPORTANT LA SFÂNTU GHEORGHE. Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Chindia Târgoviște 0-0

Stadion: Sepsi (Sf. Gheorghe)

Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ispas – N. Păun, Eder Gonzales, M. Ștefĭnescu (Golofca ’60)- Ashkovski (Bărbuț ’87), Chunchucov (Luckassen ’71), Achahbar. Antrenor: Cristiano Bergodi

Chindia: Căbuz – Martac, Celea, P. Iacob, Roumpoulakou – Jipa, Dulca, Kocic, Popadiuc – D. Popa – Florea (Suciu ’78). Antrenor: Emil Săndoi Cartonașe galbene: Chunchukov ’48, Ninaj ’59, Ashkovski ’85, Mitrea ’88/ Florea ’45+1, Iacob ’62, Kocic ’72

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Ghinguleac, Marius Badea – Bogdan Dumitrache

Observator: Aron Huzu.

Sepsi Sfântu Gheorghe nu a reu it să obțină decât o remiză pe teren propriu contra celor de la Chindia Târgovi te, 0-0, în cadrul unui meci din cadrul etapei cu numărul 17 a Ligii 1.

Echipa lui Emil Săndoi a reuș it să creeze prima ocazie a meciului dup ă șapte minute de joc, printr-o lovitură liberă, dar execuția lui Celea a fost reținută cu u șurință de Niczuly. Gazdele au dat replica în minutul 24 prin lovitura de cap a lui Păun, scoasă în corner de Căbuz. În repriza a doua, Sepsi a încercat din greu să desfacă apărarea băieților lui Emil Săndoi, dar în zadar. Mitrea a tras peste poartă din lovitură liberĭ în minutul 63 i nici Ashkovski nu a prins cadrul porții în minutul 83.

Cea mai mare ocazie a venit în ultimul minut al meciului, când Achahbar nu a putut învinge portarul advers cu capul din doar câțiva metri, astfel că partida s-a încheiat fără ca tabela de scor să fie modificată.

În urma acestui rezultat, Sepsi rămâne pe locul 11 în campionat, cu 18 puncte. De partea cealaltă, Chindia se poziționează chiar deasupra, pe 10, cu o lungime în plus.