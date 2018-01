Chindia, echipa cu cei mai puţini jucători folosiţi în primele 21 de etape 21 DE JUCĂTORI ÎN 21 DE RUNDE

Share This





















În primele 21 de runde ale sezonului 20172018 din Liga 2 Casa Pariurilor s-au stabilit o multitudine de recorduri, printre acestea aflân-du-se şi câteva mai inedite. La capitolul veterani, laurii au fost culeşi de Dacia Unirea Brăila, echipă la care a revenit în activitate directorul sportiv Sorin Frunză.

După ce a început sezonul pe bancă, acesta a intrat pe teren după trei etape, reuşind o triplă la primul meci din actuala ediţie de campionat. Meci după meci Frunză a stabilit noi recorduri de vârstă, terminând anul cu titlul de cel mai bătrân jucător din actualul sezon, dar şi cel mai bătrân marcator. El a avut emoţii doar pentru primul record, în condiţiile în care vreme de nouă etape pe banca brăilenilor a fost prezent şi Ştefan Leu, mai bătrân decât Frunză cu aproape un an. În cele din urmă, portarul Daciei Unirea a rămas doar recordul de cea mai bătrână rezervă nefolosită după primele 21 de runde.

Doi portari au stabilit recordurile de „tinereţe”

La polul opus al recordurilor de vârstă s-au aflat doi tineri portari de la echipe din Nord-Est-ul ţării. Cu patru luni înainte de a împlini 15 ani, Andrei Bujor a respirat aerul eşalonului secund în deplasarea efectuată de Ştiinţa Miroslava pe terenul celor de la Luceafărul Oradea, rămând cu amintirea unei prezenţe pe banca de rezerve.

Mai norocos a fost Alexandru Dohotariu, care a debutat chiar în etapa inagurală, prilej cu care a stabilit recordul pentru cel mai tânăr jucător din actualul campionat. În aceeaşi rundă a fost stabilit şi recordul de vârstă pentru cel mai tânăr marcator, după ce Alexandru Rusu a marcat la 13 minute de la debutul în Liga 2 Casa Pariurilor

Dunărea, neînvinsă de 18 etape

Liderul campionatului după 21 de etape a stabilit şi recordul pentru cel mai lung parcurs fără înfrângere, 18 meciuri consecutive, iar seria poate continua după reluarea campionatului. În schimb, Pandurii Târgu Jiu a terminat anul cu 14 meciuri consecutive fără victorie, gorjenii sperând să întrerupă seria în noul an.

Lista recordurilor primelor 21 de runde ale sezonului cuprinde o serie de performanţe şi contraperformanţe inedite. Printre acestea se numără singurii jucători care au bifat deja câte 10 galbene, Lucian Ion şi Alexandru Radu, ambii purtători ai banderolei de căpitan la echipele lor, CS Baloteşti, respectiv Sportul Snagov, dar şi singurii jucători care au fost eliminaţi de câte două ori, Mădălin Martin (Met-aloglobus) şi Leonard Dobre (Sportul Snagov). Dacă despre integralişti sau cei mai buni marcatori am mai scris şi zilele trecute, la capitolul menţiuni speciale putem trece recordurile stabilite de Foresta, care a folosit cei mai mulţi străini (13), dar şi cei mai mulţi jucători (44). lată mai jos lista celor mai interesante recorduri din Liga 2 Casa Pariurilor, după 21 de etape disputate:

” cel mai bătrân jucător care a intrat pe teren: Sorin Frunză (Dacia Unirea) – 39 de ani, 8 luni şi 10 de zile – 9.12.2017, Dacia Unirea -Miroslava 1-4

” cel mai tânăr jucător care a intrat pe teren: Alexandru Dohotariu (Foresta) – 15 de ani, 1 lună şi 23 de zile – 5.08.2017, Ripensia – Foresta 16-0

” cel mai bătrân jucător care a fost rezervă nefolosită: Ştefan Leu (Dacia Unirea) – 40 de ani, 7 luni şi 26 de zile – 2.12.2017, ASU Poli -Dacia Unirea 2-1

” cel mai tânăr jucător care a fost rezervă nefolosită: Andrei Ciprian Bujor (Miroslava) -14 ani şi 8 luni – 18.11.2017, Luceafărul -Miroslava 1-1

” cel mai bătrân marcator: Sorin Frunză (Dacia Unirea) – 39 de ani, 7 luni şi 20 de zile -18.11.2017, Dacia Unirea – AFC UTA 3-4 ” cel mai tânăr marcator: Alexandru Ştefan Rusu (Sportul Snagov) – 16 ani, 11 luni şi 9 zile – 5.08.2017, Luceafărul – Sportul Snagov 1-1 ” cele mai multe cartonaşe galbene pentru un jucător: 10 – Lucian Ion (CS Baloteşti) şi Alexandru Radu (Sportul Snagov) ” cele mai multe cartonaşe roşii pentru un jucător: 2 – Mădălin Martin (Metaloglobus) şi Leonard Dobre (Sportul Snagov) ” cele mai multe cartonaşe galbene per echipă: 69 – ASA 2013 Târgu Mureş ” cele mai multe cartonaşe roşii per echipă: 6 – Fotbal Club Argeş şi Metaloglobus ” cele mai puţine cartonaşe galbene per echipă: 40 – CS Afumaţi ” cele mai puţine cartonaşe roşii per echipă: 0 – CS Afumaţi, Dunărea, ” cele mai multe meciuri fără cartonaşe primite: 4 – AFC Hermannstadt şi CS Afumaţi ” cele mai multe meciuri cu cartonaşe primite: 21 – ASA 2013, Academica, Dunărea, Miroslava, Metaloglobus, Pandurii şi Sportul Snagov ” cele mai multe goluri marcate de o echipă într-un meci: 16 – Ripensia, 5.08.2017, vs Foresta

” cele mai multe goluri primite de o echipă într-un meci: 16 – Foresta, 5.08.2017, vs Ripensia

” cea mai slabă defensivă: 63 – Foresta Suceava

” cea mai bună defensivă: 10 – AFC Hermannstadt

” cea mai bună ofensivă: 45 – Dacia Unirea Brăila

” cea mai slabă ofensivă: 16 – Sportul Snagov ” cele mai multe meciuri consecutive fără înfrângere: 18 – Dunărea Călăraşi ” cele mai multe meciuri consecutive fără victorie: 14 – Pandurii Târgu Jiu ” cei mai mulţi străini care au evoluat pentru aceeaşi echipă: 13 – Foresta Suceava ” cei mai mulţi jucători folosiţi de aceeaşi echipă: 44 – Foresta Suceava ” cei mai puţini jucători folosiţi de aceeaşi echipă: 21 – Chindia Târgovişte ” cele mai multe minute consecutive fără gol primit de acelaşi portar: 903 minute – Iustin Popescu (Chindia)

” cele mai multe goluri marcate de un jucător într-un meci: 7 – Mediop Ndiaye (Ripensia) -5.08.2017, Ripensia – Foresta 16-0 ” cele mai multe goluri marcate din penalty de un jucător: 7 – Valentin Alexandru (Dunărea) ” cele mai multe minute de prezenţă pe teren: 1890 – Liviu Mihai (Chindia), Călin Toma (Ripensia), lonuţ Ţenea (Dunărea), Robert Geantă şi Andrei Sava (ambii Metaloglobus).