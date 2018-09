CHINDIA DESCHIDE ETAPA A VI-A ÎN LIGA A II-A

Share This





















Etapa a 6-a a Ligii 2 debutează vineri după-amiază la Târgovişte, aeolo unde Chindia, fără meei de două săptămâni, o va întâlni pe CS Mioveni, echipa care a înregistrat cea mai mare victorie în runda precedentă, acel 5-0 cu Metaloglobus. Dâmboviţenii au căzut de pe primul loc în afara podiumului după ce partida cu Petrolul a fost reprogramată, astfel că au avut destul timp pentru a pregăti întâlnirea cu argeşenii, titrează prosport.ro.

Etapa continuă apoi sâmbătă, de la ora 11:00, atunci când se joacă la Sânmartin, Clinceni, Ghermăneşti, Baloteşti, respectiv Bucureşti, în cartierul Pantelimon. La prima vedere, liderul Sportul Snagov şi a doua clasată Academica Clinceni pornesc ca favorite în întâlnirile cu Ripensia (locul 15), respectiv ACS Poli (locul 16).

Tot sâmbătă, de la ora 15:00, la Petroşani are loc un alt meci important al campionatului. Energeticianul o întâlneşte pe Petrolul, prahovenii având, la fel ca echipa Chindiei două săptămâni să pregătească acest joc.

Duminică sunt programate două jocuri. De la ora 15:00, la Târgu Jiu se întâlnesc Pandurii şi SSC Farul, în timp ce, de la ora 19:30, ASU Politehnica primeşte vizitacelor de la FC

Argeş.

Etapa se va încheia luni, la Cluj Napoca, acolo unde Universitatea Cluj joacă pentru a doua oară la rând pe teren propriu, acum urmând să o întâlnească pe Aerostar Bacău.

Programul etapei a 6-a: vineri, 7 septembrie, ora 17:00 Chindia Târgovişte – CS Mioveni – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Tv

sâmbătă, 8 septembrie, ora 11:00

Luceafărul Oradea – UTA Arad Academica Clinceni – ACS Poli Timişoara

Sportul Snagov – Ripensia Timişoara

CS Baloteşti – Dacia Unirea Brăila

Metaloglobus Bucureşti – Daco-Getica Bucureşti

sâmbătă, 8 septembrie, ora 15:00

Energeticianul – Petrolul Ploieşti -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

duminică, 9 septembrie, ora 15:00

Pandurii Târgu Jiu – SSC Farul Constanţa – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

duminică, 9 septembrie, ora 19:30

ASU Politehnica Timişoara – FC Argeş – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

luni, 10 septembrie, ora 18:30

Universitatea Cluj – Aerostar Bacău – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV