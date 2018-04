CHINDIA, CE RUŞINE! Dacia Unirea Brăila – Chindia Târgovişte 1-0 (1-0)

Share This





















Stadion: Municipal (Brăila); Spectatori: 300

A marcat: Anghelina (min.17)

Dacia Unirea: Botaş – Gîţ, Stănciulescu (cpt.),

Ghiocel, Nicola – Anghelina (Al. Pop 81′), M.

Dima – Alin Manea (Gab. Niţă 67′), Cubleşan,

Ol. Bucur (Covaciu 72′) – Banyoi

Rezerve neutilizate: Bg. Olaru – Ţăranu,

Vitan, Dushkaj

Antrenor: Alin Pânzaru

Chindia: I. Popescu – D. Ciobotariu, Ov.

Morariu (Cr. Neguţ 59′), Vătavu, Martac – Nisi-

peanu (Licu 63′), L. Mihai, Rogoveanu, Crinel

Stoica – D. Florea (Jurj 87′), Cherchez (cpt.)

Rezerve neutilizate: Meilă – D. Dumitraşcu,

Acasandrei, Pencea

Antrenor: Nicolae Croitoru

Arbitru: Omar Cristian Dumitrică (Craiova);

Asistenţi: Bogdan Ioan Dragoş şi Constantin

Mihai Cantemir (ambii de la Făgăraş).

Min 90+6 Botaş boxează în faţă, mingea ajunge ulterior la Licu, care trage din marginea careului, însă portarul reţine după ce plonjează în stânga

Min 89 Pop trage din 8 metri lateral stânga, din unghi, aproape paralel cu transversala Min 86 Botaş reţine aproape sub transversală o minge centrată din 12 metri lateral stânga de Florea

Min 70 Florea recentrează în careu, Martac urmăreşte şi reia cu capul din 12 metri, însă peste poartă, asta cu toate că nu avea pe nimeni în faţa sa

Min 69 Florea ţine de minge în colţul din stânga al careului, se întoarce cu faţa la poartă şi trage pe centru, Botaş reţinând fără probleme Min 63 Licu centrează din dreapta, Cherchez reia din lateral cu pământul, din 7 metri, iar mingea se duce peste transversală. Căpitanul Chindiei îşi pune mâinile pe cap Min 53 Nisipeanu centrează din dreapta careului, Florea sare pe lângă minge la colţul scurt, mingea ajunge la Anghelina, care degajează slab. Liviu Mihai preia la 16 metri şi trage lobat sub transversală, însă Botaş respinge in extremis în corner Min 51 Mingea sare dintr-un brăilean, ajunge la Cherchez, care reia din săritură din marginea careului, însă trimite pe lângă poartă Min 45+1 Cherchez reia lobat din 13 metri, peste tot grupul de jucători din faţa sa, însă mingea pică pe transversală şi iese afară Min 43 Cubleşan centrează în careu o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga, Anghe-lina se desprinde din grupă şi reia cu capul, Popescu scapă mingea în faţă, însă revine şi reţine din faţa lui Banyoi Min 38 Cherchez pătrunde în careu pe stânga, centrează în faţa porţii pentru Florea, însă Ghiocel reia de la prima bară spre propria poartă. Botaş are un reflex in extremis şi respinge de lângă bară în corner. Brăila, aproape şi ea de autogol

Min 37 Nicola respinge din faţa porţii o minge centrată din stânga şi care trecuse de Botaş Min 23 Nisipeanu centrază în faţa porţii, Stănciulescu vrea să respingă din 6 metri, însă o face direct în blocajul lui Florea, însă mingea se duce pe lângă bară Min 18 Banyoi centrează din alergare din dreapta careului şi Cubleşan şutează puţin peste transversală, din 10 metri central, din voleu

Min 17 1-0 Marian Anghelina bate lejer, peste zid, direct pe poartă, o lovitură liberă de la 25 de metri central, iar Iustin Popescu se preface că nu poate prinde mingea şi o respinge direct în vinclu, în propria poartă. Autogol de toată frumuseţea

Min 14 Popescu respinge greu în corner, aproape de pe linie, mingea şutată bine, din voleu, de la 18 metri central, de Anghelina, după o respingere în faţă a lui Vătavu Min 13 Cherchez sare peste minge şi Vătavu bate lovitura liberă de la 20 de metri uşor lateral dreapta peste zid, dar şi pe lângă bara din stânga lui Botaş

Min 8 Liviu Mihai pasează pe culoar, Nisi-peanu scapă singur cu portarul, trage de la 8 metri lateral dreapta, însă Botaş respinge în corner cu piciorul. Ocazie mare ratată de Chindia