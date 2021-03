CHINDIA, APROAPE DE PLAYOFF

Chiar dacă nu e prevăzut ca obiectiv al clubului, după victoriile cu U Craiova şi cu Sepsi, fotbaliştii Chindiei au vorbit între ei să încerce să prindă locul 6, de care îi despart acum numai două puncte.

Salvată de la retrogradare în urma barajului cu Mioveni, Chindia are un sezon de excepţie. In ultimele două meciuri de campionat a învins cu acelaşi scor, 1-0, pe U Craiova şi pe Sepsi, două dintre pretendentele la titlu, iar acum târgoviştenii sunt la doar două puncte de locul 6, ultimul care care duce în play-off, cu 4 runde înaintea finalului sezonului regulat, scrie gsp.ro.

Ultimele două succese au reaprins flacăra speranţei la Chindia, care a mai fost pe locurile 5-6 în acest campionat. După victoria cu U Craiova, fotbaliştii au început să discute între ei.

„E obiectivul nostru, al jucătorilor, să încercăm să prindem play-off-ulul, chiar dacă nimeni nu se gândea la asta înaintea începerii campionatului. Oficial, ţelul principal este să evităm grijile retrogradării, dar dacă tot suntem acolo, sus, chiar merită să încercăm mai mult”, spunea portarul Marian Aioani.

„Ar fi ceva extraordinar pentru noi să ajungem în play-off „, a adăugat şi Cristian Neguţ, autorul golului victoriei din deplasare, cu Sepsi, în ultima etapă.

Comparativ cu sezonul anterior, acum, după 26 de runde, târgoviştenii au 35 de puncte, cu 10 mai mult decât în campionatul 2019-2020! Adică cea mai mare creştere, la eglalitate cu FCSB (54 de puncte acum/44 în sezonul trecut, dar care are un meci mai puţin disputat, cel din seara aceasta, cu Gaz Metan).

De exemplu, CFR e pe plus 5 puncte (57/52), iar U Craiova pe plus 4 (50/46). Acum, Chindia are 9 victorii faţă de numai 6 în 2019/2020 şi cu 4 înfrângeri mai puţin. Sezonul trecut, Astra a prins ultimul loc de play off cu 42 de puncte după 26 de runde.

Noi, jucătorii, asta ne dorim, să prindem locul 6, de play-off. Urmează poate cel mai important meci, cel cu Astra şi, dacă reuşim să învingem, şansele noastre de a reuşi ar creşte spre 70 la sută, Marian Aioani, portar Chindia.