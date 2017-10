CHINDIA A ZDROBIT METALOGLOBUS Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti 3-0 (2-0)

Share This





















Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 1500 Marcatori: Honciu (2), Cherchez (34), Nisipeanu (60).

Chindia: Popescu – Martac, Vatavu, Ispas, Dumitraşcu- C. Matei (57 Serban), L. Mihai, Honciu, C. Stoica – Nisipeanu (77 Ionita), Cherchez (44 Batfoi). Antrenor: Nicu Croitoru. Metaloglobus: Geanta- Iordache (46 Vlad), Asanache, Sava – Robu, A. Popa (72 Raileanu), Stanga, Negotei – Ghenovici, Matin, I. Marian ( 60 Potocea). Antrenor: Bogdan Vintilă.

Chindia s-a distrat cu formaţia din Capitală şi a dovedit încă o dată că este una dintre candidatele la promovare în prima ligă şi în acest sezon. În meciul de sâmbătă dimineaţă, roş-albaştrii au încheiat conturile cu adversara încă din prima repriză. Golurile semnate de liderii echipei, Honciu şi Cherchez, au adus liniştea în tabăra dâmboviţeană după mitanul de început, iar reuşita lui Nisipeanu a fost cireaşa de pe tortul unei grupări târgoviştene care a făcut uitate prestaţiile mai puţin convingătoare din debutul sezonului.

La patru puncte în spatele liderului, Chindia are o deplasare infernală la finele săptămânii viitoare. Trupa lui Nicu Croitoru dă piept cu Academica Clinceni, adversară pe care o va înfrunta şi în 16-imile de finală ale Cupei României, tot pe terenul ilfovenilor.

În runda din weekendul recent încheiat, Clinceni a remizat la Piteşti, cu FC Argeş, anunţându-se o adversară redutabilă în dubla cupă-campionat.