CHINDIA A MAI TRANSFERAT UN JUCĂTOR DE LA VIITORUL

Share This





















Chindia Târgovişte se pregăteşte pentru debutul în Liga 1 şi l-a transferat pe Robert Neciu (20 de ani), de la Viitorul. Tânărul fundaş stânga a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Farul Constanţa, sub comanda lui Petre Grigoraş.

În sezonul 20192020, Gheorghe Hagi îl va împrumuta pe Robert Neciu, de această dată în Liga 1, la nou-promovata Chindia Târgovişte.

Chindia Târgovişte va juca un meci amical la Săftica, împotriva viitoarei colege de eşalon, Dinamo Bucureşti. Partida se va disputa miercuri, de la ora 10:30, cu porţile închise şi va fi ultima pentru cele două formaţii, înaintea debutului noului sezon de Liga 1.

REZULTATELE CHINDIEI ÎN AMICALELE DISPUTATE ÎN ACEASTĂ VARĂ:

o Academica Clinceni -Chindia 1-3

o Chindia – Viitorul 1-3

o Chindia – FK Csikszereda

2-0

o Chindia – Petrolul 0-0 o AS SR Braşov – Chindia 05

o FC Argeş – Chindia 0-0

În Liga 1, Chindia Târgovişte va debuta în deplasare, contra celor de la Gaz Metan Mediaş, pe 15 iulie, de la ora 18:00. În etapa a doua, dâmboviţenii vor întâlni Viitorul, pe teren propriu, pe 19 iulie, de la ora

21:00.