Chindia a început să ia puncte. Urmează Foresta Suceava

Share This





















Echipa din Vechea Cetate de Scaun a obţinut o victorie clară în partida cu Academica Clinceni prima din anul 2017. Scor 3-1 (Honciu 16 şi 61, Neguţ 39, Chiacu 52).

” Lăncierii” târ-govişteni vor continua antrenamentele complexe din ciclul săptămânal.

În runda viitoare băieţii lui Nicu Croitoru vor sta, dar vor câştiga la „masa verde” meciul cu C.S.M. Reşiţa şi vor face 35 p şi +5 la adevăr.

E posibil ca sâmbătă, 11 martie, Chindia să dispute un meci amical cu echipa de Liga a 3-a, F.C.M. Alexandria locul în etapa a 25-a, echipa de pe malul drept al lalomiţei va juca acasă pe stadionul Eugen Popescu, cu Foresta Suceava.

Moldovenii au pierdut, în etapa trecută, în deplasare, cu C.S. Baloteşti. Scor 0-2.

In acest sezon trupa antrenată de Cristi Popovici are o prestaţie modestă.

In partida cu Foresta Suceava va juca şi Cristi Cherchez care a fost suspendat (patru cartonaşe galbene) în partida cu Academica Clinceni.