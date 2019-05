Chindia a dat lovitura! TÂRGOVIŞTE E TOT MAI APROAPE DE LIGA I CHINDIA TÂRGOVIŞTE – ACADEMICA CLINCENI 1-0 (1-0)

Share This





















Chindia s-a impus la limită, pe teren propriu, cu 1-0, în derby-ul de clasament cu Academica Clinceni şi relansează lupta pentru promovare inclusiv de pe locul 1. Trei puncte despart acum cele două echipe aflate în fruntea Ligii 2, cu şase meciuri rămase de disputat până la finalul sezonului. Golul marcat de Liviu Mihai în minutul 20, la vinclu, a decis partida.

Prima repriză a meciului de la Târgovişte a fost una mai mult de tatonare şi doar cu două situaţii importante la poartă, la cea a Clinceniului, una şi finalizată cu gol.

După un început în care ilfovenii au dat impresia că sunt stăpâni pe situaţie şi au o apărare invincibilă de şase meciuri, Chindia le-a demonstrat contrariul după o fază fixă. Cherchez a bătut un corner din dreapta, Răuţă a deviat mingea în şoldul lui Leca, iar din acest s-a dus la Liviu Mihai (20), care a şutat năpraznic în vinclul din stânga. Jucătorii lui Ilie Poenaru au acuzat şocul şi au avut nevoie de momente bune pentru a-şi reveni şi a ieşi din propria jumătate. în acest timp, Şerban (23) a bătut peste transversală o lovitură liberă de la 22 de metri, iar Cherchez (34) a trimis pe lângă bara din stânga dintr-o semi-foar-fecă din centrul careului. Ulterior, jocul s-a stins şi singurul lucru notabil a fost galbenul luat de Şandru (39), informează liga2.prosport.ro.

în partea secundă, terenul aproape că a stat înclinat într-o singură parte. Clinceniul s-a aruncat în atac, a pus presiune, însă ocazii mari de gol nu a avut. Chindia s-a concentrat pe apărare, iar în atac a contat doar pe câteva contraatacuri, când a şi fost aproape să majoreze diferenţa de pe tabelă. Cea mai mare situaţia a avut-o Florea (52), când a reluat cu capul, din 5 metri lateral dreapta, o minge centrată din stânga de Cherchez, însă balonul a picat pe transversală şi s-a dus peste, scrie liga2.ro.

Robert Ion (53) şi Buziuc (56) au tras în blocaj, Dumitru (59) a avut o ţintă mai bună, însă Aioani a reţinut de lângă bara din stânga sa. Tot portarul Chindiei a intervenit la lovitura liberă bătută de Barbu de la 30 de metri, respingând peste transversală, pentru ca Olariu (67) să reia din semi-foarfecă din faţa careului, însă în blocaj.

„Golul turcesc” al lui Barbu a dat câteva emoţii în tribună, a trezit din somnolenţă spectatorii târgovişteni şi i-a pus pe huiduieli pe final, la orice decizie luată de arbitru, dar în special la faza în care Răuţă l-a luat în braţe după ce l-a iertat de un galben.

Pe contraatac, Ureche a respins la şutul lui Neguţ (82), iar în careul Chindiei Novac a intervenit ideal şi a respins o minge din picioarele lui Horşia. Ilfovenii au ridicat mâinile pentru a solicita penalty, însă arbitrul n-a dictat nimic, fiindcă intervenţia a fost curată. Minutele de prelungiri sau scurt imediat, iar fluierul final a pornit fiesta pe gazon şi în vestiar în tabăra lui Vio Moldovan, anunţă liga2.prosport.ro.

Cu 70 de puncte acumulate, Chindia s-a apropia la doar trei puncte de liderul Clinceni şi a relansat lupta şi pentru locul 1. Până la finalul sezonului mai au de jucat câte şase meciuri.

Runda viitoare, Chindia joacă luni, 6 mai, de la ora 18:00, în deplasare la Sportul Snagov, în timp ce Clinceniul joacă sâmbătă, de la ora 11:00, pe teren propriu cu Energeticianul. Chindia: Aioani – Martac, Bg. Şandru, Leca, D. Panait – D. Novac – Raţă (D. Dumitraşcu 76′), Liv. Mihai, Andr. Şerban – D. Florea (Val. Alexandru 68′), Cherchez (cpt.)(Cr. Neguţ 61′) Rezerve neutilizate: Ius. Popescu – C. Dinu, A. Mihaiu, Neicuţescu

Antrenor: Viorel Moldovan Clinceni: Ureche – Fl. Achim, Patriche (cpt.), Andr. Răuţă, Dobrescu – Bg. Barbu, Şut (Paţurcă 64′) – P. Pârvulescu (Cr. Dumitru 46′), Vas. Olariu, Rob. Ion (Horşia 76′) – Al. Buziuc Rezerve neutilizate: Oct. Vâlceanu – Găină, Mitrov, Gliga Antrenor: Ilie Poenaru Min 5 Meciul e echilibrat în acest start. Se joacă mai mult la mijlocul terenului. Galeria Clinceniului asigură fondul sonor pe stadionul din Târgovişte. Ruşinos pentru Chindia Min 7 Şerban centrează din stânga, mingea se duce peste jucători, iar Ureche reţine pe linie ?Min 6 Şut trage din dreapta careului, însă în blocaj. E prima încercare de şut pe poartă Min 10 Cherchez bate tare o lovitură liberă din stânga careului, iar mingea se duce peste poartă. Sa dorit centrare, nu şut pe poartă Min 14 Leca degajează în Buziuc, care preia, nu poate avansa şi trimite înapoi la Olariu, care şutează de la 25 de metri, însă mult peste poartă Min 15 Barbu preia şi trage de la 20 de metri central, Aioani reţine în doi timpi, după ce a scăpat în faţă mingea

Min 20 1-0 Cherchez centrează dintr-un corner de pe dreapta, Răuţă şterge mingea cu capul din faţa porţii, apoi din şoldul lui Leca ajunge la Liviu Mihai, care e liber la 7 metri central şi şutează năpraznic în vinclul din stânga. Mingea rămâne acolo pentru câteva momente, blocată în fiarele laterale care susţin plasa Min 23 Şerban bate la un metru peste poartă o lovitură liberă de la 22 de metri uşor lateral dreapta

Min 24 Jucătorii Clinceniului par afectaţi după primirea golului, fiindcă nu reuşesc să iasă din propria jumătate. Galeria ilfove-nilor cântă încontinuu şi bate toba. Spectatorii gazdă doar vociferează

Min 34 Liviu Mihai centrează peste apărare, Cherchez urmăreşte bine şi reia din semi-foarfecă din centrul careului, însă mingea se duce puţin pe lângă bara din stâna. Ocazie mare pentru Chindia. Clinceniul nu joacă nimic

Min 41 Chindia porneşte pe contraatac, Şerban pasează în dreapta pentru Florea, însă Barbu intervine şi trimite către propriul portar. Spectatorii protestează, dar decizia arbitrul e corectă, fiindcă Şandru n-a avut nicio treabă cu mingea Min 51 Clinceniul începe în atac repriza secundă, însă Chindia se apără bine şi aşteaptă greşelile pentru a contraatac. Galeria ilfovenilor e foarte zgomotoasă Min 52 Contraatac Chindia. Liviu Mihai pasează prea tare în stânga pentru Cherchez, însă care aleargă şi prinde mingea, centrează la colţul lung, acolo de unde Florea, liber la 5 metri, reia cu capul în diagonală, iar balonul pică pe transversală şi se duce peste

Min 53 Robert Ion trage din faţa careului, mingea se duce în blocaj şi apoi Aioani reţine fără probleme

Min 56 Şut pasează pe culoar, Buziuc pătrunde în careu în stânga şi înainte să tragă din 8 metri lateral alunecă. Balonul e deviat uşor de un fundaş, iar Aioani o culege de pe jos, apoi pică după ce se loveşte de Şut Min 59 Dumitru preia în faţa careului, în dreapta, pătrunde în

centru şi trage pe poartă, mingea

e deviată, iar Aioani reţine lângă

bara din stânga sa

Min 63 Ureche preia în careu în

faţa lui Florea, îl fentează şi apoi

degajează

Min 66 Aioani respinge cu un braţ peste poartă, o minge ce se ducea sub transversală. Barbu a bătut puternic o lovitură liberă de la 30 de metri central. Chindia nu mai iese din propria jumătate Min 67 Barbu centrează dintr-un corner din stânga, mingea trece printre mai mulţi jucători, se trimite din nou în careu, din dreapta, Olariu reia din semi-foarfecă, însă în blocaj. Clinceniul pune presiune

Min 74 Târgoviştenii reuşesc să iasă din propria jumătate, Şerban pătrunde până în careu, în dreapta, întoarce pentru un şut al lui Liviu Mihai, însă trimite prin spatele acestuia, iar ilfovenii pleacă pe contraatac Min 74 Paţurcă pătrunde în stânga careului, întoarce înapoi pentru Barbu, care preia şi trage cu stângul în plasa laterală a colţului scurt. Mingea a fost deviată şi e corner

Min 79 Răuţă are o intrare mai tare apoi îl îmbrăţişează pe arbitru după ce dictează fault. Spectatorii sunt revoltaţi şi erup după gestul fundaşului Clinceniului. Spriritele se încing Min 82 Contraatac Chindia, Liviu Mihai pasează în dreapta pentru pătrunderea în careu a lui Neguţ, care trage în forţă din alergare, din alunecare, iar Ureche respinge în lateral, în corner Min 88 Clinceniul presează, încearcă să egaleze, însă nu pot desface apărarea târgoviştenilor Min 90 Pasă în stânga pentru o pătrundere în careu a careu a lui Horşia, Novac intervine excelent şi îl deposedează pe ilfovean Min 90+3 Novac pasează din rabona, Valentin Alexandru e faultat în dreapta de Patriche Min 90+4 Dumitraşcu bate peste poartă lovitura liberă de la 20 de metri lateral dreapta