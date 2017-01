Cherchez e căutat de „stegari” „Ţântaru1” vrea să mai achiziţioneze 4-5 jucători

Share This





















F.C. Braşov vrea să-l transfere pe golgheterul Chindiei Târgovişte, Cristi Cherchez, dar situaţia financiară a echipei de sub Tâmpa nu stă pe roze.

Până în Sărbătorile de Iarnă, antrenorul „stegarilor” Cornel Ţălnar l-a înduplecat pe Gigi Becali să vireze anticipat o a doua tranşă din banii pentru transferul lui Alexandru Chipciu, la Anderlecht Bruxelles.

Finanţatorul Stelei s-a lăsat înduplecat de rugăminţile „Ţântarului” şi a virat în contul lui F.C. Braşov suma de 100.000 de euro. Chiar dacă aceşti bani au intrat în contul echipei din Braşov, nu s-au putut efectua plăţile către jucători, antrenori şi angajaţi din cauza convulsiilor interne. Asta, pentru că fostul administrator judiciar Marian Brescan (Top Expert SRL) n-a predat documentele actualului administrator Alexandru Cosmin Gheorghe. În acest fel, situaţia a rămas incertă şi contul în care au intrat banii de la Steaua a rămas blocat.

Dar, după mai multe zile de incertitudine, lucrurile au început să se mişte la echipa de sub Postăvaru. Contul s-a deblocat şi s-au făcut plăţile pentru luna noiembrie. La capitolul achiziţii, antrenorul principal, Cornel Ţălnar, doreşte să aducă 4-5 jucătorii noi, valoroşi, printre care şi târgovişteanul Cherchez. „Ţânţaru'” vrea ca până pe 10 ianuarie, când este programată reunirea lotului, aceste transferuri să fie concretizate.

F.C. Braşov are în plan un cantonament la Cheile Grădiştei în a doua parte a lunii ianuarie, iar Ţălnar a mai solicitat un cantonament. Conducătorii analizează cele mai avantajoase oferte şi au de ales între Antalya, Ungaria şi Italia.