Cezar Preda despre ministrul Economiei: „N-avea ce căuta acolo”

Deputatul liberal Cezar Preda consideră că rezultatele obţinute de PSD după un an de guvernare sunt mult sub aşteptări şi a criticat dur membri ai noului cabinet: „În ce priveşte componenţa noului guvern şi a criticilor care s-au exprimat, în spiritul dorinţei conducerii PNL am să spun o poziţie: E incalificabil modul în care s-a constituit acest guvern, în ceea ce priveşte competenţele miniştrilor propuşi. Nu intru în descrierea modului în care ministrul Economiei s-a prezentat, avem şi noi oameni pe funcţii care se prezintă la fel. Omul n-avea ce căuta acolo, este o eroare. M-aş duce apoi în zona ministrului Educaţiei şi nu m-aş referi la competenţele sale profesionale şi nici manageriale. M-aş referi la faptul că, în spiritul PSD, s-a prevalat de semnăturile a 40 de rectori. Funcţia aceasta de rector e extrem de importantă pentru o unitate de învăţământ superior. Dar ca să girezi un om numai pentru că acesta îţi va întoarce serviciul şi te va clasifica astfel încât să beneficiezi de mai multe fonduri e o ruşine”. În opinia lui Cezar Preda nici ministrul Muncii nu mai trebuia cooptat, pentru că „a minţit şi vor scade destule salarii”.