Cezar Preda, deputat PNL: „În al doilea mandat, preşedintele lohannis va fi mult mai implicat”

Despre al doilea mandat pe care îl va câştiga preşedintele Klaus lohannis, deputatul liberal Cezar Preda a spus că „nu va semăna deloc cu primul. Sunt ferm convins că , în al doilea mandat, preşedintele lohannis va fi cu totul altfel implicat. Va fi mult mai implicat. S-a convins că o schimbare de atitudine prezidenţială nu are succes rămânând exact în cămaşa preşedintelui constituţional actual. Deci lohannis va fi cu totul diferit. Şi pentru noi, susţinătorii săi, şi pentru adversarii politici.” Deputatul Cezar Preda a adus şi un altfel de argument în favoarea preşedintelui în funcţie, care îi conferă un atu în plus pentru câştigarea celui de al doilea man-dat:”În orice stat serios, cu o clasă politică responsabilă, preşedintele are două mandate atunci când nu face gafe enorme. Domnul preşedinte lohannis are şi din acest punct de vedere un avantaj. Ca preşedinte, Klaus lohannis nu a făcut gafe majore, în ceea ce priveşte politica noastră externă. Din punctul meu de vedere nu a făcut deloc gafe.”