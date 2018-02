Cetăţenii din Bilciureşti şi Corneşti, la discuţii cu deputatul Claudia Gilia

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia continuă deplasările în teritoriu. Joi, 8 februarie, deputatul Claudia Gilia a mers în localităţile Bilciureşti şi Corneşti. S-au purtat disacuţii cu cetăţenii şi aleşii locali din cele două comune şi i-a asigurat că pentru Guvernarea PSD este important ca fiecare localitate din România să se dezvolte, să se modernizeze şi să ofere cetăţenilor săi cele mai bune condiţii de viaţă. „Şcoli, Dispensare şi Infrastructură – iată proiectele care au primit finanţare în localităţile Bilciureşti şi Corneşti. Am fost alături de cetăţenii şi aleşii locali din cele două comune şi i-am asigurat că pentru Guvernarea PSD este important ca fiecare localitate din România să se dezvolte, să se modernizeze şi să ofere cetăţenilor săi cele mai bune condiţii de viaţă. Proiectele de dezvoltare au început să fie finanţate, iar rezultatele se văd în fiecare localitate. Doamna Adina Stoican, primarul din comuna Bilciureşti, este mândră să conducă o localitate de oameni gospodari şi implicaţi în viaţa comunităţii. Anul acesta, în comună se va asfalta un drum de aproximativ 7 km. Banii, aproape un milion de euro, au fost câştigaţi de doamna primar prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Nici problemele tinerilor nu au fost lăsate deoparte: aceştia vor avea un nou teren sintetic de fotbal. Primăria a prevăzut bani şi pentru reabilitarea şi dotarea Bibliotecii comunale. O altă problemă mai era şi lipsa garajelor pentru ambulanţa şi buldoexcavatorul localităţii, iar aceasta va fi rezolvată în cursul acestui an din fondurile locale.

Pe lângă proiectele deja buge-tate, la 1 februarie 2018, primăria a depus prin Programul Operaţional Regional un nou proiect pentru modernizarea şi extinderea Şcolii gimnaziale. Astfel, toţi elevii vor beneficia de condiţii moderne pentru desfăşurarea procesului educaţional.

O altă problemă rezolvată este şi cea legată de inundaţiile din Vlăsceni Vale. În acest sens, primarul comunei a semnat contractul pentru drenarea apei pluviale la sfârşitul anului trecut. Ploile abundente nu vor mai provoca inundaţii sau pierderi materiale consistente ale localnicilor.

Un sat de gospodari se vede de la intrarea în localitate. Primăria a plantat castani ornamentali şi a reuşit să achiziţioneze un tocător de vegetaţie pentru a pune în valoare frumuseţile locului.

Oamenii care sunt buni gospodari nu se mulţumesc cu puţin. Ei vor să facă din ce în ce mai multe proiecte pentru concetăţenii lor. În acest sens, am discutat cu reprezentanţii locali şi despre posibilitatea de a depune spre finanţare reabilitarea Căminului cultural din localitate prin Compania Naţională de Investiţii.

O altă localitate – o altă dovadă a faptului că „omul sfinţeşte locul”. Primarul, Şerban Vasile, se poate mândri că prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi Comuna Corneşti va beneficia de finanţare în valoare de peste un milion de lei pentru construirea unui nou dispensar medical şi de 1.339.014 de lei pentru revizuirea şi continuarea lucrărilor la Şcoala cu clasele I – IV din satul Ibrianu. Prin POR, în toamna anului 2017, domnul Şerban Vasile a depus un proiect pentru Centrul de Bătrâni din localitatea Frasinu. De asemenea, prin Grupul de Acţiune locală „Drumul Cricovului”, administraţia din Corneşti a primit o finanţare de 80 de mii de euro pentru achiziţionarea unui bul-doexcavator dotat cu toate accesoriile. Se vede cu ochiul liber cum s-a dezvoltat această comună în ultimul an de zile. Mă bucur să avem astfel de primari în zona noastră.

Am discutat cu reprezentanţii locali şi despre viitoare proiecte care vor include un nou sediu de primărie, un teren sintetic pentru fotbal, iluminat public, extinderea reţelelor de gaze naturale, dar şi despre atragerea de medici de familie în localităţile în care aceştia lipsesc. Voi sprijini primarii în toate demersurile lor şi-i asigur că voi fi aproape de dumnealor în rezolvarea problemelor semnalate. În cadrul acestor întâlniri am constatat că cetăţenii sunt foarte interesaţi şi de activitatea parlamentarilor. Le-am vorbit despre proiectele pe care le-am sprijinit în comisiile de specialitate şi pe care le-am votat săptămâna aceasta în cadrul Camerei Deputaţilor. Oamenii sunt informaţi şi ne-au încurajat să mergem înainte, deoarece văd că lucrurile au început să se mişte în direcţia corectă”, a afirmat deputatul Claudia Gilia.

Întâlnirile cu cetăţenii şi aleşii locali sunt extrem de benefice atât pentru administraţiile locale, cât şi pentru parlamentari pentru că le oferă posibilitatea de a cunoaşte stadiul proiectelor pentru fiecare comunitate în parte, dar şi pentru a vedea unde sunt problemele ce pot fi rezolvate prin modificarea legislaţiei incidente în materie.