Cercetaţi sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

In perioada 24-25 august, poliţiştii din Dâmboviţa au întocmit dosare penale pe numele a patru persoane bănuite de comiterea de infracţiuni la regimul rutier.

Astfel, doi bărbaţi au fost depistaţi în timp ce conduceau autovehicule, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, aceştia au prezentat alcoolemii cu valori peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, un bărbat, din Bucureşti, aflat sub influenţa alcoolului şi a unor substanţe psihoactive, a fost surprins pe drumul naţional 71, în afara localităţii Sălcioara, în timp ce conducea un autoturism.

Totodată, poliţiştii de la Secţia nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au oprit pentru control, pe raza localităţii Manga, un moped condus de un bărbat din Pietrari.

Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că mopedul nu era înmatriculat, iar bărbatul se afla în stare de ebrietate şi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.