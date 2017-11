CERCETAŢI PENTRU OPERAŢIUNI ILEGALE CU DROGURI

Share This





















Poliţiştii din Dâmboviţa cercetează doi bărbaţi pentru operaţiuni ilegale cu droguri, după ce au găsit asupra acestora 80 de grame de muguri de cannabis şi un cântar electronic de mici dimensiuni. Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au verificat un autoturism staţionat în apropierea drumului ce face legătura între localităţile Samurcaşi şi Gulia. In urma controlului, asupra celor doi bărbaţi aflaţi în autoturism au fost descoperite 80 de grame de muguri de cannabis şi un cântar electronic de mici dimensiuni. In cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru nere-spectarea prevederilor Legii 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Cercetările sunt continuate în cauză, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T – B.T. Dâmboviţa.