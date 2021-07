Cercetați pentru infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

Polițiștii de la rutieră au depistat un bărbat de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Târgoviște, deși se afla sub influența alcoolului.

Totodată, un alt bărbat de 74 de ani, care se afla sub influența alcoolului, a fost surprins de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Izvoarele.

În urma testării cu aparatul etilotest, cei doi bărbați au prezentat alcoolemii cu valori de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind conduși la spital pentru prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice.

De asemenea, la data de 26 iulie a.c., un bărbat de 33 de ani, care a condus un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a fost identificat de polițiști, pe raza orașului Răcari.

Cel în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar în urma

testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influența alcoolului, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.