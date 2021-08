Cercetat de polițiști pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au oprit pentru control, pe strada Boerescu Zaharia din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

ĩn urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a îmbibației alcoolice.

ĩn cauză, polițiștii efectuează

cercetări sub coordonarea procurorului de caz, fiind întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.

Un bărbat de 30 de ani, reținut de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale

Ca urmare a activităților de cercetare penală efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută de art. 228 din Codul Penal, față de un bărbat de 30 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Bărbatul este bănuit că la data de 10 ianuarie a.c., respectiv 17 iunie a.c., ar fi sustras dintr-un magazin din municipiul Târgoviște, un laptop și o placă pentru păr, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 3,999 de lei.

Cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria

Târgoviște, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

ĩn cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.