Cercetat de polițiști pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au oprit pentru control, pe drumul județean 711, în localitatea Cojasca, un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a îmbibației alcoolice. ĩn cauză, polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, fiind întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.

Un alt bărbat conducea un vehicul

fără permis de conducere

Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurală Petrești au depistat, pe drumul național 61, în localitatea Petrești, un bărbat de 32 de ani, aceștia constatând, în urma verificărilor efectuate, că respectivul nu poseda permis de conducere. In cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 din Codul Penal.