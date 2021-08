Centura Găeștiului a primit aviz favorabil de la CNAIR, o investiție inițiată de CJ Dâmbovița

CJ Dâmbovița anunță că Centura Găeștiului a primit aviz favorabil de la CNAIR, privind studiul de prefezabilitate ce răspunde tuturor exigențelor tehnice și economice. Investiția este inițiată de Consiliul Județean Dâmbovița și are ca scop rezolvarea problemelor de trafic, care reprezintă un calvar pentru locuitorii orașului Găești, centura urmând să completeze un alt sector de drum de ocolire al orașului Găești, în cadrul Drumului Expres Valahia – Autostrada A1 – Găești -Târgoviște – Ploiești: „Bifăm încă o bornă importantă pentru dezvoltarea județului Dâmbovița. Centura orașului Găești a primit, astăzi, avizul favorabil din partea Comisiei Tehnice a Companiei Naționale de Administrare a Infrastucturii Rutiere. Așa cum am promis, am reușit ca, în mai puțin de două luni, alături de colegii din Consiliul Județean Dâm-bovița, să prezentăm un studiu de prefezabilitate care să răspundă tuturor exigențelor tehnice și economice.

Zilnic, sute de camioane trec prin centrul orașului Găești.

Orașul este poluat, siguranța oamenilor este pusă în pericol, transportatorii pierd bani și timp. Reușita de astăzi urmează să rezolve toate aceste probleme!

Foarte important este și faptul că proiectul, „Drumuri de legătură ale drumurilor naționale DN71 și DN7 la Drum Expres Valahia, Autostrada A1 – Ploiești, pentru creșterea accesibilității în zonele urbane ale Municipiului Târgoviște și orașului Găești” – Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești, leagă viitoarea centură a orașului de drumul Expres Valahia. Astfel, miile de mașini care vin de pe rutele București – Pitești, Ghimpați -Petrești – Găești, dar și din comunele Mogoșani, Mătăsaru, Costeștii din Vale, nu vor mai intra în Găești. Studiul de prefezabilitate propus de noi prevede un traseu care înconjoară, în totalitate, orașul Găești, dar care, în același timp, asigură accesul în și dinspre oraș. – Un traseu de cca. 4,5 km;