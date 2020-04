Centrul Social Răcari, focar de COVID-19

Share This





















De luni, 13 aprilie 2020, oraşul Răcari a intrat în lupta cu COVID-19. Duminică, 12 aprilie a fost confirmat primul caz de COVID-19 în Colacu, fiind vorba despre un bărbat. La o zi după, în satul Ghimpaţi, a fost confirmat cel de-al doilea caz COVID-19,la o bătrână imobilizată la pat.Nicio legătură între cele două cazuri. Însă, miercuri, lucrurile s-au schimbat radical la Răcari şi asta pentru că soţia bărbatului din Colacu-primul caz infectat cu coron-avirus, a fost testată şi depistată pozitiv însă femeia este angajată a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghergani-Răcari şi a mers la serviciu până în data de 9 aprilie 2020. Imediat autorităţile au luat decizia testării tuturor bătrânilor din centru şi a personalului aflat la serviciu. Concret au fost efectuate 79 de teste din care 41 au fost confirmate pozitiv. Este vorba despre 32 de bătrâni care sunt asistaţi ai centrului şi 9 angajaţi. Restul au ieşit negativi. Izolarea în centru s-a realizat în data de 11.04.2020 în conformitate cu Ordonanta Militară 8/10.04.2020 şi totuşi Centrul Social de la Răcari a devenit focar COVID-19. Toate cele 41 de persoane sunt deja internate la Secţia Boli Infecţioase Târgovişte. Singura veste bună de până acum

este că niciunul dintre cei infectaţi nu are simp-tome.

Vineri, 17 aprilie 2020, două echipe ale DSP Dâmboviţa, s-au deplasat la domiciliul celorlaţi 28 de angajaţi ai centrului aflaţi in izolare pentru a recolta probe în vederea testării COVID-19. Sâmbătă seară, au sosit probele testării efectuate de DSP Dâmboviţa, în cursul zilei de vineri, la Răcari, pe un eşantion de 29 persoane aflate în izolare la domiciliu, au rezultat 7 teste pozitive. Şase sunt din rândul angajaţilor de Centrul de bătrâni Răcari : 4 din Ghimpaţi, 1 din Ghergani şi 1din Butimanu. Un rezultat pozitiv este din afara centrului, din Colacu, dascălul din sat. 17 rezultate sunt negative. Cinci rezultate au fost neconcludente, şi s-au repetat în cursul zilei de duminică. Persoanele pozitive sunt asimptomatice.

Marius Caraveţeanu: Rămâneţi acasă, evitaţi orice persoană! Păstraţi distanţă! Oricine poate fi pozitiv!

Edilul Marius Caraveţeanu aţinut să facă câteva precizări.

” Ancheta epidemiologică este în curs. As putea spune ca pacientul „0” nu poate fi catalogat „vector” ci un semnal de alarmă.Având în vedere absenţa simp-tomelor, nu aveam alte informaţii că virusul s-a instalat în localitatea noastră. Vector ar putea fi o persoana intratată în contact cu o persoană venită din zona roşie şi care nu a respectat izolarea.

PS: nu a fost internat nici o persoana provenind din Suceava!

PS1: accesul vizitatorilor a fost interzis din data de 2 Martie!

PS3: doamna doctor Marioara Carp nu este salariată centrului, nu este retribuită de către Primaria Racari! Acorda asistenţă medicală ca medic de familie către beneficiarii din centru!

PS4: rămâneţi acasă, evitaţi orice persoană! Păstraţi distanţă! Oricine poate fi pozitiv!”, a afirmat primarul Marius Caraveţeanu

Autorităţile vor analiza situaţia şi vor stabili ce măsuri vor lua.