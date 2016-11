Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa va fi inaugurat pe 1 decembrie 2016

Share This





















Preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a făcut o vizită de lucru pe şantierul de la obiectivul de investiţie -Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa. Obiectivul de investiţie este amplasat pe o suprafaţă de teren la fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte. Investiţia este realizată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi se ridică la suma de 4.000.000 de lei. Dotarea acestui Centru Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa intră în sarcina MAI, dar până în acest moment nu a dat niciun semn autorităţilor judeţene care au făcut nenumărate adrese. Preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu a făcut această vizită pe şantier pentru că este hotărât să inaugureze acestă investiţie pe data de 1 decembrie 2016.

„Suntem la obiectivul de investiţii Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa şi construire împrejmuire pentru teren. Am avut două etape de lucrări.

Etapa I care a fost finalizată la sfârşitul anului trecut de 1.550.950 de lei şi etapa a Il-a în valoare de 2.514.645 lei. Până acum am alocat din buget suma de 2.000.000 lei şi mai avem de alocat 549.000 de lei, lucru pe care o să-l facem fie la rectificare dacă Guvernul României ne va aloca ceva în plus dacă nu suma va fi cuprinsă în bugetul anului viitor şi vom face plăţile pentru lucrări în lunile ianuarie şi februarie 2017. Centrul acesta este obligaţie asumată de CJ Dâmboviţa, la momentul când am primit cele 26,5 ha de teren de la Ministerul de Interne. Centrul trebuie terminat în luna aprilie 2017, este termenul maxim, altfel pierdem terenul. Din discuţiile pe care le-am făcut cu constructorul şi am reafirmat astăzi, 8.11.2016, că acest Centru să-l inaugurez în ciuda liberalilor pe data de 1 decembrie 2016, ca să marcăm Ziua Naţională a României cu un cadou făcut judeţului Dâmboviţa, aşa cum am făcut în ultimii ani. Tot în cinstea Zilei Naţionale am finalizat Spitalul Judeţean, anul trecut în cinstea Zilei Naţionale, am finalizat Palatul de la Potlogi. Eu am o anumită simbolistică naţională la care ţin foarte mult. Constructorului nu-i convine ce îi spun eu, dar sigur se va conforma pentru că altfel vom intra în conflict. Astăzi, le-am cerut să lucreze în două schimburi ca să putem să finalizăm la timp obiectivul de investiţii… Partea de dotare cade în sarcina Ministerului. Noi am făcut demersuri faţă de acest subiect dar nu am primit niciun răspuns”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, preşedinte CJ Dâmboviţa.

Fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte se întinde pe o suprafaţă de 26 de hectare. Activele acesteia au fost cedate, în 2010, prin Hotărâre de Guvern, Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În raportul anexat hotărârii se arată că Ministerul Afacerilor Interne a impus Consiliului Judeţean să asigure şi să amenajeze acest Centru Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa precum şi asigurarea a 10 locuinţe pentru angajaţii

MAI.