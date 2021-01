Centrele de sacrificare pentru păsări şi iepuri de la nivelul fermelor înregistrate sanitar veterinar vor putea să îşi desfăşoare activitatea şi după data de 31 decembrie 2020

Comercializarea cărnii de pasăre în ţara noastră se realizeză cu respectarea legislaţiei comunitare şi a legislaţiei naţionale corespondente. În conformitate cu aceasta, carnea de pasăre trebuie să fie obţinută în abatoare autorizate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede posibilitatea ca, prin legislaţia naţională, statele membre să acorde derogări în cazul furnizării directe de cantităţi mici de carne de pasăre de către un producător, care are producţie anuală de maxim 10.000 de păsări.

Flexibilitatea pachetului pe igienă în ceea ce priveşte producerea şi comercializarea cărnii de pasăre, pentru a veni în sprijinul micilor producători, se aplică prin permiterea vânzării directe şi a vânzării cu amănuntul.

În acest sens, prin legislaţia naţională elaborată de către ANSVSA, a fost prevăzută vânzarea directă şi vânzarea cu amănuntul a cărnii de pasăre sau iepure obţinută în ferma proprie, cu o producţie de până la 10.000 de capete pe an.

Carnea obţinută poate fi vândută direct consumatorului final la poarta fermei sau poate fi comercializată către consumatorul final prin unităţile de vânzare cu amănuntul.

La nivelul fermei sau exploataţiei, carnea de pasăre sau iepure trebuie să fie obţinută într-un centru de sacrificare păsări şi/sau iepuri – o unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie.

Aceste unităţi trebuie să fie înregistrate de către DSVSA judeţene pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Centrele de sacrificare păsări la nivelul fermei nu necesită autorizare, ci doar înregistrare sanitară veterinară.

În prezent, în România funcţionează 24 centre de sacrificare păsări sau iepuri la nivelul fermelor înregistrate de către DSVSA judeţene conform legislaţiei naţionale.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 exclude din domeniul său de aplicare furnizarea directă de către producător a unor cantităţi mici de carne de pasăre şi de iepure, obţinute din sacrificarea acestora în centrele de sacrificare de la nivelul fermei către consumatorul final sau către unităţile de comerţ cu amănuntul care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final, sub formă de carne proaspătă.

În anul 2020, în cadrul întrunirilor Grupului de experţi privind igiena alimentelor şi controalele oficiale ale alimentelor de origine animală organizate de Comisia Europeană, Statele Membre, la iniţiativa Franţei, au susţinut prelungirea acestor măsuri tranzitorii după data de 31 decembrie 2020.

În situaţia în care măsurile de derogare nu ar fi fost prelungite după această dată, ar fi fost pusă în pericol viabilitatea economică a numeroşi producători pentru care veniturile provin, în principal, din furnizarea directă a unor cantităţi mici de carne de pasăre şi de lagomorfe sacrificate în fermă către consumatorul final sau către unităţile de vânzare cu amănuntul.

Menţinerea acestui tip de activitate se înscrie în strategia Comisiei Europene „De la fermă la furculiţă”.De asemenea, trebuie luată în considerare situaţia economică generată în contextul pandemiei COVID -19.

ANSVSA a susţinut propunerea serviciilor veterinare din Franţa cu privire la menţinerea derogării privind furnizarea directă de către producători a unor cantităţi mici de carne de pasăre în cadrul Grupului de experţi privind igiena alimentelor şi controalele oficiale ale alimentelor de origine animală, în cadrul întâlnirii Şefilor Serviciilor Veterinare (CVO) şi în cadrul Consiliului AGRIFISH, 19 – 20 octombrie 2020.

Reprezentanţii Comisiei Europene au răspuns solicitărilor Statelor Membre, precizând faptul că derogarea privind furnizarea directă de către producător a unor cantităţi mici de carne de pasăre şi de lagomorfe sacrificate în centrele de sacrificare de la nivelul fermei către consumatorul final sau către unităţile de comerţ cu amănuntul care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final, sub formă de carne proaspătă va rămâne aplicabilă şi după data de 31 decembrie 2020.

În concluzie, centrele de sacrificare păsări şi iepuri de la nivelul fermelor vor continua să îşi desfăşoare activitatea şi după data de 31 decembrie 2020.