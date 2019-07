Cele şase luni de Preşedinţie a Consiliului Europei, asigurate de ţara noastră, au reprezentat un succes

Share This





















După şase luni, România a încheiat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar evenimentul a fost marcat printr-un concert defăşurat la Ateneul Român din Capitală. Mai mulţi oficiali, printre şi foarte mulţi parlamentari, cum ar fi şi deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan au luat parte la ceremonie. A fost un mandat marcat în care România şi-a dovedit puternicul ataşament faţă de valorile europene şi a lucrat pentru consolidarea marelui proiect european, pentru o Uniune a cetăţenilor, a libertăţilor, a eforturilor şi a forţelor noastre comune.

„Guvernul României, prin ministerele implicate, a demonstrat că ştim să facem faţă problemelor de la nivelul Uniunii, am ştiut să gestionăm toate dosarele şi situaţiile apărute, deşi contextul politic şi economic european, mondial, nu a fost unul favorabil, fiind încărcat de neprevăzut.

ln ciuda celor care erau convinşi că nu putem face faţă acestui mandat, provocărilor apărute,România a performat, a arătat Europei, lumii întregii până la urmă, că ştie să lucreze consecvent, calculat, în mod profesionist, pentru consolidarea proiectului european, pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor UE.Rezultatele au fost excelente -90 de dosare închise chiar din primele trei luni. Organizarea a 2.500 de reuniuni.

Am militat şi activat în toate domeniile, de la întărirea frontierelor externe, combaterea schimbărilor climatice, inovare şi digitalizare la consolidarea uniunii economice şi monetare, pentru întărirea rezistenţei economiei europene în cazul situaţiilor de criză.

Trebuie să fim cu toţii mândri de această performanţă prin care am demonstrat că suntem ataşaţi valorilor europene şi ştim să răspundem prompt misiunilor ce ne sunt încredinţate”, a punctat deputatul Corneliu Ştefan