Ministrul interimar al Educației a anunțat că cele două săptămâni de vacanță se vor recupera în ianuarie, cu prezență fizică, între 3-14 pentru elevii de gimnaziu și liceu și între 10-14 pentru cei din ciclul primar, care ar fi avut oricum o săptămâna de vacanță în octombrie.

Explicațiile ministrului: „Dacă elevilor de gimnaziu și liceu le dai două săptămâni de vacanță în semestrul 1, trebuie să recuperezi două săptămâni în semestrul 1. Acele două săptămâni vor fi 3-14 ianuarie. Și ai încheiat cele 14 săptămâni din semestrul 1. Pentru grădiniță și primar, ai pierdut o singură săptămână, care va fi suplinită de săptămâna 10-14 ianuarie. Și ai închis și pentru ei semestrul I la 14 săptămâni.

Se poate spune și așa, se decalează începutul semestrului 2. Avem o cerere pe care eu înțeleg să o susțin – să păstrăm datele pentru examenele naționale. Deci avem nevoie de recuperarea unei săptămâni din semestrul doi, pentru a avea 20 de săptămâni din semestrul doi. Singura variantă este aceea de a acorda o săptămână de școală în loc de „Școala Altfel”.

De aceea am spus că două săptămâni de vacanță este maxim ce se poate recupera fără ca elevii să piardă vreo zi de școală. De asta nu am vrut să fie trei săptămâni, ar însemna să duci examenele naționale cu o săptămână în vară.

Decizia finală o vom anunța pe 5 noiembrie, pentru că nu are sens să modifici structura anului școlar, să faci un anunț că revii la școală pe 8 noiembrie și să te trezești pe 8 noiembrie că situația epi-demiologică nu permite. De asta am spus 5 noiembrie, vineri, și de asta apare și în decizia CNSU, dată la care sunt obligat să dau ordinul de ministru cu modificarea structurii. Pe 5 noiembrie vom avea date certe cu privire la numărul de infectări.”

Structura anului școlar 2021-2022 (în vigoare în acest moment, inclusiv vacanța forțată)

Anul școlar 2021 – 2022 a început la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează: Semestrul I:

14 săptămâni de cursuri: 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021 Semestrul al II-lea:

20 săptămâni de cursuri: 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022

Când au elevii vacanță

În acest moment, vacanțele elevilor și preșcolarilor sunt programate astfel:

Când au elevii vacanță În acest moment, vacanțele elevilor și preșcolarilor sunt programate astfel: Vacanță „forțată” pentru toți elevii: învățământ preșcolar și primar: 25 octombrie – 5 noiembrie 2021;

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2021 -9 ianuarie 2022;

Vacanța de primăvară: 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022;

Vacanța de vară: 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 -2023.

Când intră elevii în vacanța de Crăciun

Semestrul întâi se va finaliza pe data de 22 decembrie, astfel că 23 decembrie este prima zi a vacanței de iarnă. Vacanța de Crăciun este și vacanța intersemestrială. Aceasta se încheie pe 9 ianuarie – pe 10 ianuarie este prima zi de cursuri din semestrul al doilea.

Când se ia vacanța de Paște

Vacanța de primăvară include și perioada de Paște și sărbătoarea „Ziua muncii” – 1 mai.

Paștele ortodox pică în 2022 pe 24 aprilie, iar cel catolic pe 17 aprilie. Ambele sărbători sunt cuprinse în intervalul de vacanță de primăvară – 15 aprilie – 1 mai.

Când are loc „Școala Altfel”

Programul „Școala Altfel este programat în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Când termină școala elevii din clasele terminale

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Calendar Evaluare Națională 2022 30 mai – 3 iunie 2022 – Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022 – Limba și literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 – Matematică – probă scrisă

17 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14.00) -Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16.00 – ora 19.00) 24 iunie 2022 (ora 8.00 – ora 12.00) -Depunerea contestațiilor

24 iunie-29 iunie 2022 – Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendar Bac 2022 Sesiunea iunie-iulie

23-27 mai 2022 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8-9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

9-10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale – proba D

13-15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 iunie 2022 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

23 iunie 2022 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Când se depun contestațiile și când se afișează rezultatele la Bac 2022

27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

28-30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale – proba D

26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 -18.00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale