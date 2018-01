Cel mai „scump” damboviţean al momentului „FLORIN TĂNASE VALOREAZĂ 20 DE MILIOANE DE EURO”

Share This





















Pe Florinel Coman l-a compartat în repetate rânduri cu Mbappe, vedeta celor de la PSG, în timp ce Man, care a evoluat destul de puţin sub comanda lui Laurenţiu Reghecampf, are acum o clauză de reziliere imensă: 50 de milioane de euro.

În ceea ce-l priveşte pe Tănase, venit la FCSB, de la Viitorul, Becali e convins că mijlocaşul îi poate aduce între 20 şi 30 de milioane de euro. Clauza de reziliere a jucătorului care a împlinit recent 23 de ani este chiar de 30 de milioane de euro.

„De 15 ani, de când sunt în fotbal, aştept o tripletă de aur şi cred că asta este: Man, Tănase, Coman.

ilie Dumitrescu are viziune şi vede tripleta asta pe care o văd şi eu. Cum el ştie fotbal, normal că o vede mai bine. Vede tripleta asta pe care o aştept eu de 15 ani de când sunt în fotbal…”, a spus Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Florin Tănase a marcat de 9 ori în acest sezon, Dennis Man are 8 reuşite pentru roş-albaştri, în timp ce „Mbappe din Liga 1” a punctat de doar patru ori.