Cea mai rea dintre toate lumile posibile(73) De la explozia urbana la Bidonville-ul Global

de Mike Davis_

Desigur, oraşele africane au fost şi mai sunt încă locul unde se produc numeroase exoduri forţate, acolo unde trebuie să se construiască autostrăzi sau complexe rezidenţiale de lux. Unul dintre exemplele cele mai dure şi mai trist celebre ale acestui fenomen social – referitor la demolările, efectuate de regimul de apartheid, în Sofiatown şi Crossroads -a fost distrugerea fără milă a cartierului Maroko, din Lagos, în 1990. Fost sat de pescari, în zona de mlaştină a peninsulei Lekki, cartierul Maroko a fost colonizat cu familii de săraci, aduse aici la sfârşitul anilor 1950 „cu scopul ca insulele Victoria şi Ikoyi să fie asanate pentru a se construi pe ele cartiere destinate doar europeenilor şi africanilor bogaţi”. Cu toate că nivelul de trai era foarte scăzut, cartierul Maroko a devenit celebru prin permanenta bună dispoziţie a locuitorilor săi, prin umorul negru practicat de aceştia şi pentru muzica festivistă compusă de ei. Pe scurt, în acest cartier, viaţa, în ciuda sărăciei, era într-o permanentă stare de veselie, atmosferă care nu a durat mult timp. La începutul anilor 1980, peninsula Lekki, pe vremuri considerată ca fiind lipsită de valoare, din punct de vedere urbanistic, brusc a fost considerată ca un loc foarte potrivit pentru construirea de cartiere de lux. în 1990, demolările din Maroko a lăsat pe drumuri 300.000 de oameni.1) „Rari sunt nigerienii, dintre cei care mai trăiesc încă, scrie poetul Odia Ofeimun, care ar putea uita sentimentul de trădare şi de doliu sufletesc, pe care le resimt şi acum, sentimente provocate de demolările excesiv de brutale demarate din ordinul militarilor. Amintirea acestor dureri, provocate de demolări, se regăsesc în poezia, teatrul şi proza literaturii nige-riene”.2)

Sub regimul lui Daniel Arap Moi, şefilor politici şi puternicilor exploatatori de magherniţe din Nairobi li s-a permis să construiască locuinţe pe care le-au închiriat, pe terenurile publice ce erau destinate construirii unor drumuri de trecere, reprezentând o fâşie de şaizeci de metri lăţime, ce traversează centru cartierului Kibera, considerat cea mai mare aglomerare de magherniţe, din Africa. Acum, în 2007, guvernul preşedintelui Mwai Kibai, ce a urmat celui condus de Moi, a decis „să restabilească ordinea”, expulzând, din locul unde s-au construit noile magherniţe, în timpul lui Moi, 350.000 de locatari şi de oameni pripăşiţi.3) în timpul recentelor demolări, rezidenţii – dintre care mulţi păcăliţi, ce-şi cheltuiseră bani strânşi de o viaţă pentru a cumpăra o parcelă pe un teren deja destinat construirii de drumuri – au fost somaţi de poliţiştii înarmaţi până-n dinţi să plece, având la dispoziţie doar două ore pentr a-şi face bagajele.4) Când trebuie să recupereze terenuri de mare valoare, simbolurile ideologice, din timpul campaniilor electorale şi promisiunile făcute săracilor nu mai fac doi bani pentru birocraţii aflaţi la putere.

Tradus din franceză de Mircea COTÂRŢĂ