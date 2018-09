Cea mai rea dintre toate lumile posibile (1) De la explozia urbană la bidonville-ul global

Share This





















de Mike Davis

Scumpei mele Roisin

„Magherniţe, semimagherniţe şi super magherniţe, acesta va fi oraşul din punct de vedere al progresului urban.”

Patrick GEDDES

Mulţumiri

în timp ce lucram la Biblioteca Universităţii, Forrest Hylton era pe baricade, în Anzi. Comentariile sale generoase şi incisive, referitoare la manuscrisul acestei cărţi şi, la modul general, cunoaşterea sa foarte amănunţită a dezvoltării urbane latino-americane, mi-au fost de un ajutor inestimabil. El şi cu mine lucrăm în prezent la o urmare a acestei cărţi – ce va apare tot la Editura Verso – urmare ce va analiza trecutul şi viitorul cartierelor de magherniţe ce se încăpăţânează să rezite în interiorul capitalismului mondial. Cărţile scrise de el despre Columbia şi Bolivia sunt nişte strălucite exemple de cercetare sociologică militantă şi vizionară.

Tariq Ali şi Susan Watkins merită deasemenea să le mulţumesc în mod special pentru că m-au convins, în urmă cu câţiva ani, să transform articolul „Planet of Slums” (New Left Review, nr. 26, martie/aprilie 2004 ) într-o carte. Perry Anderson, ca întotdeauna, mi-au dat cele mai bune sfaturi şi mi-au oferit ce-a mai frumoasă prietenie de care poate avea parte un om. Ananya Roy, de la Departamentul de Urbanism a Universităţii Berkeley, m-a invitat să dezbat subiectul articolulului meu publicat în NLR,pentru această ocazie fiindu-i foarte recunoscător, inclusiv pentru găzduirea sa şi remarcile sale stimulative. La Editura Verso, prima mea editoare de carte a fost formidabila Jane Hindle; apoi, am apreciat foarte mult modul în care am lucrat împreună cu Giles O’Bryen şi Tom Penn. Deşi nu îl cunosc personal, am pentru Jan Breman (The Labouring Poor in India, Oxford, 2003) şi Jeremy Seabrook (In the Cities of the South, Verso, 1996) o mare admiraţie ce m-a determinat să citez magnificile lor opere, fapt care iese destul de mult în evidenţă, prin faptul că am recurs foarte mult la folosirea unor exemple luate din cărţile lor.

După ce am făcut din fiul meu Jack eroul unei recente trilogii de „science-fiction de aventură”, a venit vremea să dedic o carte şi surorii sale mai mari Roisin. în fiecare zi, ea face ce face, şi găseşte sute de modalităţi, diferite una de cealaltă, de a mă face mândru de ea. (Cassandra Moctezuma, James Connolly, scumpii mei, să nu vă îngrijoraţi deoarece în curând va veni şi rândul vostru să va dedic o carte.)

1

Climaticul urban

„Noi trăim în era oraşului. Oraşul este totul pentru noi – oraşul ne consumă, acesta fiind motivul pentru care ajungem, până la urmă, să-l glorificăm.”

Onookome OKOME (va urma)

Tradus din franceză, în special pentru tinerii ce vor să fie politicieni, de Mircea COTÂRŢĂ