Cea de-a cincea ediţie a Taberei Meseriaşilor din Ţara lui Andrei

În cadrul taberei, 240 de elevi -mecanici şi electricieni – din şcoli profesionale din judeţele Argeş şi Dâmboviţa vor fi pregătiţi pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii. Cei mai buni viitori meseriaşi vor primi de la OMV Petrom burse de studiu anuale în valoare de 500 de lei pe lună. Profesorii participanţi în Tabăra Meseriaşilor vor propune proiecte pentru dezvoltarea învăţământului profesional, care pot fi selectate pentru o finanţare totală de 40.000 de euro.

OMV Petrom continuă implicarea în educaţia profesională din România printr-o nouă ediţie Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei, unul dintre cele mai ample proiecte de formare a elevilor din şcolile profesionale. Ajuns la cea de-a cincea ediţie, proiectul are o misiune pe termen lung, urmărind să aducă în prim plan importanţa meseriilor şi să găsească soluţii pentru a contribui la îmbunătăţirea învăţământului profesional din România.

În ediţia din acest an, vor participa în Tabăra Meseriaşilor 240 de elevi selectaţi din 26 de şcoli profesionale din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Ei vor învăţa meserie de la specialişti care excelează în domeniile selectate: mecanică, electronică şi automatizări. Elevii vor participa şi la ateliere de dezvoltare personală, prin care îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial şi încredere în sine. De asemenea, 40 de profesori din aceste şcoli se vor alătura taberei şi vor propune proiecte de dezvoltarea învăţământului profesional, care pot fi selectate pentru implementare cu o finanţare totală de 40.000 de euro.

„În Tabăra Meseriaşilor din acest an, elevii şcolilor profesionale vor simula un program de lucru real în cadrul unor ateliere practice şi vor lucra alături de profesori şi mentor, astfel:

– Seria mecanicilor: 28 iulie – 11 august şi 19 – 25 august. Elevii vor lucra alături de preşedintele Federaţiei Române de Drift, Gabriel Onofrei.

– Seria electricienilor: 26 – 31 august. Elevii vor lucra alături de iniţiatorii proiectului EFdeN, Claudiu Butacu şi Mihai Toader-Pasti;

În fiecare săptămână vor participa câte 60 de elevi care vor avea de pus în practică un proiect final, care va demonstra evoluţia lor în Tabăra Meseriaşilor.

Dintre cei 240 de elevi participanţi, 40 cei mai implicaţi şi cu o evoluţie deosebită în cadrul Taberei, vor primi burse de studiu în valoare de 500 de lei, pe parcursul anului şcolar 2019-2020. În acelaşi timp, cele mai bune proiecte propuse de profesorii participanţi în Tabăra Meseriaşilor 2019 vor primi finanţare pentru implementare în valoare totală de 40.000 de euro.

Tabăra Meseriaşilor face parte din programul România Meseriaşă, dedicat susţinerii şi dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic din România.