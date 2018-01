CE VICTORIE URIAŞA! Olympiakos Pireu – CSM Târgovişte 2-3 (18-25,25-27,25-16,25-16,13-15)

Share This





















Actuala echipă de volei a oraşului e la un pas să scrie o adevărată filă de istorie pentru judeţul nostru în acest sport. Victoria obţinută de fetele antrenate de Guillermo Hernandez pe terenul grecoaicelor de la Olympiakos reprezintă, de departe, cel mai important rezultat european al vreunei echipe de volei feminin din judeţul Dâmboviţa. Să învingi o grupare obişnuită cu fazele superioare ale competiţiilor continentale chiar pe terenul acesteia nu e un lucru simplu, iar succesul e cu atât mai preţios cu cât vine într-o perioadă delicată pentru târgoviştence. Schimbările din lot, problemele financiare la la finele anului trecut, eşecul de pe teren propriu cu CSM Bucureşti, erau „greutăţile”, care apăsau serios pe umerii lor. Numai că într-un astfel de moment, Collar şi compania au găsit resursele necesare pentru a renaşte şi a da lovitura în Grecia, asigurându-şi, în bună măsură, calificarea în sferturile de finală ale Challenge Cup.

Evident, pentru acestu rezultat de răsunet un merit important îl are şi preşedintele Prisăcaru, care după mai bine de un an de aşteptare îşi poate trece în CV un rezultat cu adevărat important la cârma CSM-ului. Un rezultat în care a crezut şi pentru care merită felicitat, indiferent de sincopele de comunicare sau criticile absolut justificate pe care i le-am adus în mai multe rânduri.

Olympiakos Pireu – CSM Târgovişte 2-3 (18-25, 25-27, 25-16, 25-16, 13-15) Olympiacos: A. Giota (9 p), A. Konstantinidou, M. Nomikou, S. Niemer (20), F. Poll (10), G. Lam-prousi (5), E. Milentigievits, K. Vlachaki, A. Kono-mi, C. Papadopoulou, E. Kokkinaki, S. Christodoulou (5), S. Hippe (25). Antrenor: Branko Kovacevic.

CSM: L. Sousa – Ziegler (1), L. Durr, V. Hronceko-va (8), D. Smith (3), E. Fairs (15), A. Roşca, D. Calotă (1), A. Trică (16), A. Otasevic (12), M. Collar (18), R. Marciu (1), S. Wojcieska. Antrenor: Guillermo Naranjo.