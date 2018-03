CE REVENIRE, CE GOL, CE BINE! CHINDIA TÂRGOVIŞTE – LUCEAFĂRUL ORADEA 2-1 (0-0)

Share This





















Au marcat: L. Mihai, Neguţ / V. Rusu Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte -Dâmboviţa);

Chindia: I. Popescu – D. Ciobotariu, Ov. Morariu (Cr. Neguţ 66′), Vătavu, Martac -Licu (Nisipeanu 68′), Rogoveanu, L. Mihai, Crinel Stoica – D. Florea (Dumitraşcu 83′), Cherchez (cpt.) Rezerve neutilizate: Meilă – Jurj, Pencea, Acasandrei

Antrenor: Nicolae Croitoru Luceafărul: Gudea – Balea, Oroş, Tînc, Trif – Ţegle, Feher (cpt.) – Al. Neacşa (Antohi 54′), Codoban, Rocha (Vas. Pop 46′) – Vl. Rusu (Al. Dulca 69′)

Rezerve neutilizate: Goia – Torişte, A. Mutu, Ban

Antrenor: Cristian Dulca Arbitru: Dan Florin Dreve (Cluj-Napoca); Asistenţi: Răzvan Constantin Nistoran (Reşiţa) şi Călin Cimponeriu (Lugoj).

– Min 90+3 Liviu Mihai trimite încă o dată, din prima, de la 25 de metri uşor lateral dreapta, însă de această dată Gudea are noroc. Mingea a căzut acum razant cu bara din stânga sa, pe lângă

– Min 84: 2-1 Contraatac Chindia în flancul drept cu mai multe un-doi-uri, Nisipeanu centrează în faţa careului, acolo de unde Balea alunecă şi respinge greşit în faţă, direct la Cristian Cherchez, care îi pasează scurt în stânga lui Cristian Neguţ, iar acesta, din postură de singur cu Gudea, îl învinge cu un şut plasat, pe jos, în dreapta

– Min 76: 1-1 Liviu Mihai trage lobat de la 35 de metri lateral dreapta şi înscrie aproape sub transversală, la colţul lung. Gudea a fost surprins de această traiectorie a şutului mijlocaşului

– Min 60 Popescu salvează cu un reflex de ultim moment la reluarea cu capul a lui Antohi din careul mic, după o centrare a lui Codoban

– Min 50 Codoban centrează dintr-o lovitură liberă din stânga, Popescu e sigur că prinde mingea la bara a doua, însă o scapă în faţă, dar revine repede şi reţine din faţa unui adversar

– Min 50: Vlad Rusu bate penalty-ul cu singuranţă, în stânga jos, şi deschide scorul

– Min 35 Cherchez centrează din dreapta, Ciobotariu trimite cu capul în diagonală, iar mingea loveşte încheietura barelor colţului lung şi apoi se duce în lateral

– Min 32 Neacşa îşi încearcă ţinta din afara careului, însă, momentan, o are greşită, şi trimite pe lângă

– Min 27 Pase frumoase în dreapta careului, Cherchez trimite înapoi, în centrul careului, pentru urcarea lui Liviu Mihai, care trage din poziţie bună pe lângă bara din stânga sa

– Min 27 Cherchez avansează cu mingea la picior, trage de la 23 de metri central, însă o face pe lângă bara din dreapta lui Gudea

– Min 26 Codoban centrează din stânga, Rusu urmăreşte, îi ia faţa lui Morariu şi cade în genunchi din cauza terenului alunecos. Rusu amplifică această căzătură prin a se lăsa pe spate, pentru a da senzaţia că e ţinut de adversar, însă arbitrul nu se lasă păcălit şi face semne că meciul poate continua

– Min 19 Centrare dintr-o lovitură liberă de pe stânga, Vătavu se înalţă în centrul careului şi trimite cu capul mult peste poartă

– Min 18 Trif centrează din stânga careului pentru Rusu, care urca la bara a doua, însă mingea se duce prin faţa porţii, fără ca atacantul să ajungă la ea

– Min 13 Martac plonjează şi respinge în corner, din 2 metri, din poarta goală, după ce Rusu a alunecat în 6 metri şi nu a putut ajunge să înscrie

– Min 7 Pasă filtrantă a lui Codoban pentru urcarea lui Vlad Rusu, care îi întrece pe cei doi fundaşi din faţa sa, nu cade atunci când e ţinut de Morariu, trage bine la colţul lung, însă Popescu reţine din plonjon

Golurile au fost marcate de Liviu MIhai ’76 şi Cristian Neguţ ’84, respectiv

Vlad Rusu ’50.

În urma acestui rezultat, Chindia Târgovişte se menţine pe locul 3, cu 49 de puncte, după Dunărea Călăraşi, 56 de puncte, şi AFC Hermannstadt, 53 de puncte.

În aceeaşi etapă, partida CS Mioveni – ASU Politehnica Timişoara se va disputa luni, de la ora 18.00. Sursa: Liga 2.ro