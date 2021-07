Cazuri de muncă nedeclarată, depistate şi sancţionate in construcţii şi zootehnie

Prin acţiunile de control desfăşurate în domeniile relaţii de muncă şi securitate şi sănătate in muncă în luna iunie, inspectorii ITM Dâmboviţa au verificat 99 de angajatori, aplicându-se avertismente şi amenzi în valoare de 110000

lei.

Cele mai multe deficienţe, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost constatate în domeniile construcţii, confecţii textile, transport de mărfuri şi comerţ.

În privinţa controalelor efectuate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost descoperite neconformităţi privind nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie aflate in dotare, de către lucrători, neactualizarea evaluării riscurilor la modificarea condiţiilor de lucru (expunerea la SARS-CoV-2), instruirea ineficientă a lucrătorilor, corespunzătoare activităţilor desfăşurate.

In urma controalelor ce au vizat munca nedeclarată, au fost depistate 6 persoane fără forme legale de angajare, in domeniile construcţii si creşterea animalelor. Munca nedeclarată a fost sancţionată cu amenzi de 80.000 lei. „O activitate prioritară în cadrul instituţiei a fost, şi pe parcursul lunii trecute, soluţionarea petiţiilor şi a reclamaţiilor, adresate de salariaţii firmelor din judeţul Dâmboviţa, care au sesizat nereguli în desfăşurarea raporturilor de muncă pe care le-au avut cu angajatorii. Astfel, în luna iunie 2021, ITM Dâmboviţa a înregistrat 20 de petiţii şi reclamaţii ce au fost repartizate departamentelor de control spre soluţionare, conform prevederilor O.G. 27/2002 modificată. Aspectele sesizate au vizat in principal nerespectarea termenilor stabiliţi prin contractul individual de muncă, nea-cordarea sau neplata concediului de odihnă şi a concediului medical. Alte aproximativ 90 de persoane s-au adresat direct instituţiei, primind indicaţii verbale pentru soluţionarea problemelor semnalate. O mare parte a persoanelor care au venit la sediul ITM Dâmboviţa au solicitat verificarea incheierii şi inregistrării contractului de muncă, in condiţiile negociate, dar şi acte doveditoare ale vechimii in muncă” – a precizat inspectorul şef al ITM Dâmboviţa, Marius Lixandru.