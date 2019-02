Caz şocant: Un fals medic italian a făcut zeci de operaţii în clinici din România

Share This





















Conform site-ului Realitatea.net, unul dintre cele mai corecte site-uri, ieri, Colegiul Medicilor din România a reacţionat în cazul presupusului medic italian care a operat în mai multe clinici din România. Instituţia susţine că nu a eliberat niciun document care să confere presupusului medic dreptul de a practica medicina pe teritoriul ţării noastre. Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a comentat cazul controversat: „Ministerul Sănătăţii nu a dat echivalarea acelei diplome”.

„Conform verificării bazei de date întocmită în urma raportărilor colegiilor teritoriale, comunicăm faptul ca POLITI MATTEO şi MATHEW MODE nu figurează ca membri ai Colegiului Medicilor din România şi de asemenea nu a fost emis niciun aviz de practică temporară pe aceste nume.

Remarcăm vigilenţa Colegiului Medicilor din Bucureşti şi sustinem demersurile legale demarate. CMB s-a autosesizat cu privire la un posibil caz de exercitare fără drept a profesiei de medic şi a sesizat organele de urmărire penală.

Spitalul Monza, despre medicul fals: „A realizat o intervenţie în decembrie 2018″

Una dintre condiţiile pe care un medic trebuie să le îndeplinească pentru a practica medicina pe teritoriul României este obţinerea fie a certificatul de membru al CMR, fie a avizului de practică temporară sau ocazională a profesiei de medic, ambele fiind emise de Colegiul Medicilor din România”, arată Colegiul Medicilor din România, într-un comunicat de presă.

Sorina Pintea: Ministerul Sănătăţii nu a dat echivalarea

acelei diplome

„Am aflat astăzi de dimineaţă din presă. Ministerul Sănătăţii nu a fost întrebat, dar pot să vă spun că MS nu a dat echivalarea acelei diplome. Fără acea echivalare, nu putea să obţină de la Colegiul Medicilor avizul de liberă practică. Direcţia de Sănătate Publică a dat un document pentru codul de parafă. Vom vedea exact ce s-a întâmplat. Am aflat din presă, nici măcar nu am fost întrebaţi oficial despre acest aspect.

Un medic este angajat într-un spital public sau privat pe baza unor documente, printre care şi certificatul de liberă practică, diploma echivalată. Asta înseamnă că a fost lăsat ilegal să opereze pentru că nu poţi opera doar cu un cod de parafă, ai nevoie de mai multe documente.

Cei care l-au angajat, l-au angajat ilegal”, a spus ministrul Sănătăţii.

Presa italiană a scris, în 2010 despre cazul falsului medic

În 2010, presa italiană scria despre cazul lui Matteo Politi.

Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după mai mulţi ani în care a minţit că e medic. A folosit numele de familie al unui cardiolog cu o reputaţie bună din Modena: Luigi Vincenzo Politi. (M.C.)