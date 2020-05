Share This





















Cluburile de fotbal din România care şi-au reluat pregătirea după 15 mai vor fi obligate să efectueze câte trei teste pentru COVID-19 fotbaliştilor, la intrarea în baza de antrenament, în ziua a 7-a şi a 14-a, a anunţat, miercuri, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, citat de Agerpres.

„Nu este nevoie de un protocol semnat cu fiecare federaţie în parte, am avut reprezentanţi din partea multor federaţii. Cu cei de la fotbal am avut un dialog consistent, au fost practic cei mai insistenţi reprezentanţi ai disciplinelor sportive pentru reluarea competiţiilor. În momentul de faţă şi-au asumat acele condiţii. Sunt câteva modificări pe care le-am făcut în urma dialogului cu FRF şi LPF. Probabil că după data de 15 cluburile din Liga 1 îşi vor relua antrenamentele. Modificările pe care le-am făcut ţin de introducerea testului pentru COVID-19, de trei ori, la intrarea în cantonament, în ziua a 7-a şi a 14-a”, a declarat Ionuţ Stroe într-o conferinţă de presă.

În plus, s-a decis ca sportivii să nu mai stea izolaţi 14 zile înainte de a intra în cantonament.

Faţă de protocolul cu recomandări anunţat iniţial, la începutul lunii, conform noilor reguli, echipele de fotbal îşi vor putea relua antrenamentele chiar dacă nu au unităţi de cazare în cadrul bazelor sportive, aşa cu era stipulat până acum.

„Şi am stabilit reguli care ţin de transportul de la cazare până la baza de antrenament, pentru că am înţeles că nu toţi aveau cazare în acelaşi loc. Normele actuale spun clar că trebuie să rămână în cantonament. Dacă situaţia ne va permite, putem relaxa aceste măsuri, dar după cele 14 zile rămân în cantonament, acolo. Eu înţeleg foarte multe dintre îngrijorările organizatorilor de competiţii şi ale cluburilor şi situaţiile de ordin financiar, dar în primul rând trebuie să avem grijă de siguranţă celor implicaţi.Dacă lucrurile evoluează normal, putem relaxa aceste măsuri. Nu văd în momentul de faţă niciun motiv de a dramatiza situaţia că o echipă face un cantonament de o lună de zile. Ei au spus că au nevoie de patru săptămâni de cantonament pentru a fi apţi din punct de vedere fizic să reia o eventuală competiţie”, a mai spus Stroe, citat de Agerpres.

Dacă Liga 1 s-ar putea relua în weekendul 13-14 iunie, în Liga 2 s-a decis să se meargă doar pe varianta play-off între primele şase echipe, iar jocurile vor începe pe data de 4 iulie. La Liga a 3-a se vor mai juca trei meciuri, barajele tur / retur între Unirea Slobozia – Mostiştea Ulmu (Seria 2), Progresul Spartac – CSM Slatina (Seria 3) şi Fotbal Comuna Recea – Minaur Baia Mare (Seria 5). Aerostar Bacău (Seria 1) şi U Craiova 1948 SA (Seria 4) au fost declarate direct promovate, deoarece aveau o diferenţă mai mare de trei puncte în clasament faţă de ocupanta locului 2.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, nu dorit să anunţe o dată certă la care ar putea reîncepe Liga 1, de exemplu, dar a avansat „într-un cadru optimist” ideea conform căreia competiţia s-ar relua între 15 şi 20 iunie. A spus că este devreme, deocamdată, să se discute despre reînceperea competiţiilor sportive, acest lucru putând avea loc dacă în perioada de pregătire nu vor exista focare de infecţii cu COVID-19 în cantonamente.

Spectatorii vor avea interzis la aceste competiţii.

„Despre deschiderea competiţiilor, este încă devreme, deo

camdată se vor putea desfăşura doar antrenamente, urmând ca în cazul în care parcurgem această perioadă de o lună de zile, dacă vom putea evita focare şi lucrurile vor decurge normal să trecem şi la faza de competiţii. Dar în momentul de faţă vorbim doar de antrenamente şi pregătire. În privinţa spectatorilor, va trebui să ne mulţumim cu competiţiile văzute la televizor”, a mai declarat Stroe.

Ministrul a precizat că după 15 mai va începe să analizeze regulile de începere a competiţiei: „Odată ce vor începe antrenamentele vom demara împreună cu Ministerul Sănătăţii lucrul asupra modului şi regulilor care să descrie şi faza de competiţii. Acum nu poate UEFA să condiţioneze un guvern în ceea ce priveşte datele de începere ale competiţiilor pentru că evoluţia pandemică diferă de la un stat la altul. Eu cred că până la data de 25 mai sau 1 iunie vom putea ştii dacă vom putea relua competiţiile celor care solicita acest lucru”.