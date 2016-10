Cartierul Filatură este cuprins într-un proiect amplu de reabilitare şi modernizare, o asociere între Primăria Pucioasa şi CJ Dâmboviţa

Share This





















Veşti bune pentru locuitorii cartierului Filatură din oraşul Pucioasa. În perioada următoare, CJ Dâmboviţa în asociere cu Primăria Pucioasa, va demara un amplu proiect de reabilitare şi modernizare a infrastructurii din cartierul Filatură. Concret, proiectul vizează asfaltarea tuturor străzilor din cartierul Filatură, locuri noi de joacă. Cetăţenii au fost foarte încântaţi când au auzit de acest proiect. Vestea le-a fost dusă în cartier chiar de primarul Constantin Ana şi de vicepre-şedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan care au stat de vorbă cu cetăţenii.

Primarul Constantin Ana a spus că pregăteşte şi un proiect ce vizează reabilitarea termică a blocurilor din Filatură, cu finanţare europeană însă şi cetăţenii trebuie să pună umărul la acest proiect.

„Probleme sunt multe, oamenii nu mai au răbdare, trei luni de zile s-au scurs prea repede însă am prea mult de reparat ca să pot să ajung să fac ceea ce mi-am propus. Oamenii au încredere în noi, oamenii îşi pun în continuare speranţă în noi, oamenii înţeleg, sunt receptivi la tot ceea ce le spunem despre ceea ce am moştenit. În prezent lucrăm cu bugetul fostei administraţii, iar banii pentru investiţii nu sunt, însă în viitorul foarte apropiat vom reuşi cu sprijinul CJ Dâm-boviţa să venim cu o investiţie solidă, pe care oamenii o aşteaptă de mult, o asfaltare generală în cartierul Filatură. În plus încerc să-i conving pe oameni să fie partenerii noştri în ceea ce înseamnă reabilitarea termică prin fonduri europene. Oamenii, aşa cum îi ştiu aproape de PSD, sunt conştienţi că trebuie să luăm o decizie foarte serioasă în luna decembrie pentru un Guvern PSD, un Guvern serios, apropiat de oameni şi de autorităţile locale”, a afirmat primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana.

Vicepreşedintele CJ, Corneliu Ştefan şi candidat PSD Dâmboviţa la Camera Deputaţilor pentru alegerile din 11 decembrie 2016, le-a vorbit cetăţenilor despre proiectele ce vizează oraşul Pucioasa şi nu în ultimul rând despre faptul că începând cu data de 11 decembrie România trebuie să aibă un Guvern responsabil, un Guvern PSD.

„Am ieşit în teren cu domnul primar de la Pucioasa şi împreună am identificat problemele locuitorilor din acest cartier, dar şi probleme din oraşul Pucioasa. Eu cred că Pucioasa are nevoie de sprijin politic, în primul rând, pentru a duce la bun sfârşit proiectele pe care ni le-am propus şi proiectele pe care vrem să le facem pentru Dâmboviţa şi pentru Pucioasa. Suntem în cartierul Filatură care este cuprins într-un proiect amplu, ce priveşte o asociere între Primăria Pucioasa şi CJ Dâmboviţa. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere din acest cartier, reabilitarea şi realizarea locurilor de joacă. Este prima investiţie a CJ Dâmboviţa în parteneriat cu Primăria Pucioasa. Cheltuielile acestui proiect constau în 50% de la CJ şi 50% de la Primăria Pucioasa. Numai cu un Guvern PSD putem duce la bun sfârşit toate proiectele. Le-am spus-o şi cetăţenilor din Pucioasa, dar le transmit şi tuturor dâmboviţenilor cu mare prietenie „Să îndrăznească să creadă româneşte! Să îndrăznească să creadă în noi, în PSD! Să creadă în candidaţii PSD!””, a afirmat vicepreşedintele CJ, Corneliu Ştefan şi candidat PSD Dâmboviţa la Camera Deputaţilor pentru alegerile din 11 decembrie 2016.

