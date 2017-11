Caravana SMURD „FII PREGĂTIT!” -in premieră in judeţul Dâmboviţa

Share This





















Conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, col. Raoul Ilie Constantinescu, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului şi lt. col. Păun Mihăiţă – (Î) Prim Adjunct ISU Dâmboviţa au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au fost abordate două subiecte: Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea ianuarie 2018 wşi Caravana SMURD „FII PREGĂTIT!” – în premieră în judeţul Dâmboviţa.

Col. Raoul Ilie Constantinescu, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului, a ţinut să puncteze că Ministerul Afacerilor Interne organizează, în premieră, o sesiune de admitere, în ianuarie 2018, la şcolile de agenţi şi subofiţeri. Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 300 sunt alocate Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Col. Raoul Ilie Constantinescu a mai spus că tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot deveni viitorii pompieri salvatori, prin grija dascălilor de prestigiu ai unităţii de învăţământ aflată în sub-ordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Lt. col. Păun Mihăiţă – (Î) Prim Adjunct ISU Dâmboviţa, a vorbit despre Caravana SMURD „Fii pregătit!”. În perioada 2 – 3 decembrie 2017, Caravana SMURD „Fii pregătit!” va ajunge, pentru prima oară, în judeţul Dâmboviţa. Caravana „Fii pregătit!” este un proiect al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

(DSU), derulat de

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi susţinut de Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România.

Caravana constă în deplasarea unui centru de formare mobil în care se vor organiza cursuri de instruire a populaţiei pentru acordarea de prim ajutor în situaţii de urgenţă. Centrul mobil este construit special pe structura unui tir, are o sală de şcolarizare cu o capacitate de 40 de persoane şi este dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientă a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor.

Sâmbătă – 02 decembrie, începând cu ora 10:00, caravana se va afla în municipiul Târgovişte (în parcarea Praktiker), iar duminică – 03 decembrie, începând cu ora 10:00, va fi prezentă în municipiul Moreni (în parcarea stadionului

„Flacăra”).

În cele două zile, între orele 10:00 – 16:00, în sala de şcolarizare a Caravanei SMURD, personalul specializat din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa va desfăşura cursuri de pregătire a cetăţenilor, în scopul formării unui comportament adecvat înainte, pe timpul şi după producerea diferitelor situaţii de urgenţă (dezastre naturale care pot afecta România – cutremure, inundaţii, incendii, alunecări de teren) şi modul în care populaţia se poate pregăti pentru a le face faţă.

De asemenea, în intervalul orar menţionat, participanţii vor putea urmări filme realizate de DSU şi IGSU, iar cursul va conţine şi o parte practică interactivă, în care paramedicii SMURD din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa vor prezenta măsuri de prim-ajutor în diferite situaţii.

Persoanele interesate să participe la cursurile organizate în Caravana SMURD ‘Fii pregătit!’ se pot înscrie pe pagina de internet a Fundaţiei pentru

SMURD:

http://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/. La un an de când şi-a început traseul prin ţară, Caravana „Fii pregătit!”, care instruieşte populaţia pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, marchează un parcurs total de peste 35.000 km, în toate regiunile ţării.

Caravana a ajuns până acum în peste 60 localităţi din România şi a organizat peste 400 de sesiuni în care au fost pregătite mai mult de 20.000 de persoane pentru diverse situaţii, cum ar fi cele apărute în cazul dezastrelor naturale care pot afecta România: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, incendii etc.