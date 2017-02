Capacitatea cilindrică rămâne principalul criteriu de calcul al impozitului pe autoturisme

Share This





















Conform prevederilor Codului Fiscal, orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat/înregistrat în România, datorează un impozit anual pentru acesta, exceptând cazurile în care, în lege, sunt stipulate scutiri de la plata impozitului pentru unele categorii de persoane. Concret, impozitul pe autovehicule se datorează pe perioada în care acestea sunt înmatriculate sau înregistrate în ţară, plata acestei taxe făcându-se la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde proprietarul îşi are domiciliul sau sediul.

Cât priveşte calcul impozitului pe autoturisme, acesta se determină în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o suma prevăzută în Codul Fiscal. Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi

3.000 cmc inclusiv – 144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

În mod firesc, cele mai mici impozite sunt pentru motocicletele şi autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, valoarea de calcul fiind de 8 lei/200 cmc. Pentru întregul an în curs, impozitul auto este datorat de persoana care deţinea maşina la 31 decembrie a anului trecut. În consecinţă, chiar dacă proprietarul vinde autovehiculul, va fi obligat să achite impozitul aferent pentru tot anul 2017, până la termenele stabilite de lege (31 martie şi 30 septembrie), pentru că eraţi proprietarul bunului la final de 2016. La plata impozitului pe tot anul sunt obligate şi persoanele care radiază din circulaţie o maşină. Concret, potrivit Codului fiscal, şi acestea încetează să datoreze impozitul abia cu 1 ianuarie a anului următor.