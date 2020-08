Candidatul PNL pentru funcţia de primar, Aurelian Cotinescu: „Este timpul să gândim la scară mare şi în Târgovişte”

„Am mers la Oradea pentru a mă întâlni cu primarul Ilie Bolojan, caracterizat de presa naţională drept „un lider de la care edilii din toată ţara ar trebui să ia lecţii de administraţie”.

Oraşul are patru parcuri industriale care aduc 20 milioane euro pe an bugetului local. A fost realizată digitalizarea tuturor serviciilor primariei şi implementarea conceptului de Mall de Servicii. Primăria are birouri pentru orice fel de plăţi iar atragerea investiţiilor în IT&C este o realitate. Nu voi insista asupra a tot ceea ce s-a făcut, ci asupra modului cum s-a făcut.

Oradea e campioană la atragerea de fonduri europene, în cifră absolută şi pe cap de locuitor. Peste 255 de milioane de euro reprezintă totalul sumelor contractate de municipalitate”, a scris pe pagina de socializare candidatul PNL pentru Primăria Târgovişte, Aurelian Cotinescu.

După vizitarea oraşului, a cărui dezvoltare din ultimul deceniu este uluitoare sub toate aspectele vieţii sociale şi economice, după discuţiile cu primarul Ilie Bolojan – un adevărat etalon pentru performanţa şi corectitudinea în administraţia publică locală, Aurelian Cotinescu a pus şi câteva concluzii:

„Secretul succesului a fost investirea fondurilor locale în cofinanţarea proiectelor europene realizate la calitate impecabilă, care să aducă dezvoltare durabilă.

În jurul unor astfel de proiecte de anvergură, s-a dezvoltat o întreagă infrastructură de afaceri care se traduce în servicii competitive, de calitate superioară, la preţuri rezonabile pentru cetăţeni. În cuvinte puţine, o calitate superioară a vieţii.

Este timpul să gândim la scară mare şi în Târgovişte. Este cât se poate de clar că, dacă vrei şi poţi, se poate şi atfel!”