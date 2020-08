Candidatul PNL la funcţia de primar, Tiberiu Lixandru, este convins că „Aninoasa poate mai mult”

Odată ce şi-a anunţat oficial candidatura la funcţia de primar al Comunei Aninoasa, din partea Partidului Naţional Liberal, Tiberiu Lixandru s-a suspendat din funcţia publică de şef adjunct Inspecţie Fiscală la Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Dâmboviţa, aşa cum este corect din punct de vedere etic şi moral.

Tiberiu Lixandru vede în alegerile locale din 27 septembrie o şansă pentru locuitorii Aninoasei de a se rupe de trecut, de epoca fostului oligarh local, şi le propune un program bine structurat, fezabil, care le va aduce un plus de confort şi prosperitate. De aici şi sloganul „Aninoasa poate mai mult”, tânărul candidat sugerând şi în acest mod că, în ultimii ani, altele au fost interesele la vârful primăriei şi mai puţin traiul şi bunăstarea cetăţenilor.

Bun profesionist şi cunoscător al resorturilor administraţiei publice,Tiberiu Lixandru are capacitatea şi voinţa de a face mai mult şi mai bine pentru Aninoasa. Are 43 de ani, este căsătorit şi are un copil. Este fiu al comunei, calitate în care se adresează, firesc, celor care îl vor mandata cu încrederea şi speranţele lor de mai bine.

„Dragi concetăţeni,

Sunt fiu al comunei Aninoasa!

Aici mi-am petrecut copilăria, aici am mers la şcoală şi tot aici am întemeiat ceea ce am mai de preţ: o familie frumoasă, împlinită, aşa cum toţi ne dorim.

Am locuit pentru un timp la Târgovişte, dar m-am întors, pentru că eu aici sunt acasă. Aninoasa este casa mea si a familiei mele, iar dragostea pentru casa mea este cea care mă determină să candidez pentru funcţia de Primar.

Aninoasa poate mai mult, iar eu îmi doresc să fac mai mult pentru casa noastră, Aninoasa! Aninoasa are nevoie acum, mai mult ca oricând, de oameni harnici şi pricepuţi, care să croiască un viitor pe măsura aspiraţiilor noastre de mai bine pentru noi şi pentru copiii noştri!

Vin în faţa Dumneavoastră cu un proiect ambiţios, dar în acelaşi timp realist, şi vă cer sa fiţi alături de mine. In perioada următoare vom dezbate în detaliu acest proiect. Doar împreună putem face din casa noastră, Aninoasa, o comună europeană!

Cu sinceritate, întotdeauna al Dumneavoastră,

Tiberiu Lixandru”