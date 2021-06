CÂND REVINE CHINDIA ACASĂ?

Chindia ar putea juca acasă în sezonul următor, la Târgovişte, după doi ani în care a fost forţată să evolueze numai în deplasare. Digi Sport a vizitat arena „Eugen Popescu” înaintea ultimei etape din play-out.

Lucrările de modernizare la stadionul din Târgovişte au pornit în iunie 2019, iar autorităţile speră ca arena să obţină o omologare provizorie peste două luni. Jucătorii şi antrenorii Chindiei au fost prezenţi în premieră pe stadionul din Târgovişte, după începerea lucrărilor.

Primarul Cristian Stan a explicat care este stadiul lucrărilor şi a anunţat că investiţia se ridică la 10 milioane de euro.

„Facem tot ceea ce depinde de noi ca echipa să aibă stabilitate financiară şi un stadion modern. Ceea ce vedeţi acum nu reprezintă decât o parte din ceea ce înseamnă investiţia. Sub gazon este instalaţie de degivrare şi aspersie.

Nocturnele sunt pe poziţie, cele două sunt probate, aici vor mai trebui să se lege cablurile, însă totul este în ordine. Pe tribuna veche se lucrează şi la consolidarea de pe faţa stadionului. Aici, dacă reuşim să finalizăm, cam în două luni, să reuşim o omologare provizorie a stadionului. Asta înseamnă să jucăm aici. Acum, nu ştiu dacă vom reuşi, trebuie să discutăm şi la nivelul FRF, dar vom face tot ce depinde de noi.

E o investiţie de vreo 10 milioane de euro, susţinută de Primăria Târgovişte. Sunt primele investiţii majore din ultimii 50 de ani. Eu sper ca până la finalul acestui an să avem un stadion nou la Târgovişte. Tribuna nouă va fi acoperită”, a spus Cristian Stan pentru digisport.ro.

La stadionul din Târgovişte lucrează firma care s-a ocupat şi de construcţia noului stadion din Sf. Gheorghe, unde se va muta Sepsi din toamna acestui an.

La Târgovişte, lucrurile se fac altfel decât la celelalte stadioane din ţară. Gazonul este pus de mai multe luni şi arată foarte bine, iar acum s-au ridicat stâlpii de nocturnă.