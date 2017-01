Când încep vacantele elevilor în 2017. Vacanţa intersemestrială se apropie

Share This





















Elevii revin din vacanţa de iarnă pe 9 ianuarie, urmând să încheie primul semestru al anului şcolar curent pe 3 februarie. Cel de-al doilea semestru va avea 16 săptămâni, iar cursurile acestuia vor începe pe 13 februarie. Elevii mai au însă şi Şcoala Altfel, tot o vacanţă pentru unii dintre ei, alături de vacanţa de Paşte sau vacanţa de vară.

Sărbătorile de Iarnă au trecut, iar şcoala stă să înceapă. Elevii se întorc la cursuri pe 9 ianuarie, însă unii dintre ei se gândesc deja când urmează să fie prima vacanţă din acest an.

Vacanţa intersemestrială 2017 este cea mai apropiată perioadă de odihnă pentru şcolari, această fiind programată în acest an între 3 şi 13 februarie.

Urmează vacanţa de primăvară, care va dura o săptămână, fiind programată în perioada 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017. Elevii vor reveni la cursuri de pe 2 mai 2017 până pe 16 iunie 2017, când începe vacanţa de vară.

Anul şcolar 2017-2018 va începe pe 10 septembrie 2017.

Pentru angajaţii sistemului educaţional, anul şcolar se desfăşoară între 1 septembrie 2016 şi 31 august 2017.

În ceea ce priveşte programul naţional „Şcoala Altfel”, acesta se desfăşoară într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcţie de cum decide fiecare unitate de învăţământ, însă respectând anumite intervale. Pentru învăţământul preşcolar şi primar, în 2017 acestea sunt prevăzute între 27 februarie şi 31 martie, respectiv 15 mai şi 9 iunie. Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, perioadele prevăzute sunt între 27 februarie şi 31 martie, plus 15 mai – 9 iunie.

Aveţi în continuare programul integral al vacanţelor din acest an şcolar, aşa cum sunt ele stabilite în acest moment de către Ministerul Învăţământului.

Program vacanţe 2017

• Vacanţa Intersemestrială 2017: 3 -13 februarie

• Vacanţa de primăvară 2017: 19 aprilie – 30 aprilie

• Vacanţa de vară 2017: 16 iunie – 9 septembrie

– Şcoala Altfel 2017 (învăţământul preşcolar şi primar) : 27 februarie – 31 martie, 15 mai – 9 iunie

– Şcoala Altfel 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal): 27 februarie – 31 martie, 15 mai – 9 iunie