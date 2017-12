CAMPIONATUL EUROPEAN U20 DE BASCHET FEMININ (DIVIZIA B) SE JOACĂ LA ORADEA

Share This





















După ce anul acesta a purtat noroc naţionalei masculine U20, municipiul Oradea va găzdui anul viitor şi competiţia feminină rezervată aceleiaşi categorii de vârstă. Competiţia se va desfăşura în perioada 7-15 iulie 2018.

De altfel, astăzi, FIBA a desemnat toate oraşele-gazdă ale întrecerilor continentale juvenile de vara viitoare, pentru toate categoriile de vârstă. Acestea sunt: Masculin:

FIBA U20 European Championship 14-22 iulie Chemnitz (GER)

FIBA U20 European Championship Division B 13-22 iulie Sofia (BUL)

FIBA U18 European Championship 28 iulie – 5 august Ventspils, Liepaja, Riga (LAT)

FIBA U18 European Championship Division B 27 iulie – 5 august Skopje (MKD)

FIBA U18 European Championship Division C 22-29 iulie Prishtina (KOS)

FIBA U16 European Championship 10-18 august Novi Sad (SRB)

FIBA U16 European Championship Division B 9-18 august Sarajevo (BIH)

FIBA U16 European Championship Division C 3-11 iulie Serravalle (SMR)

Feminin:

FIBA U20 Women’s European Championship 7-15 iulie Sopron (HUN)

FIBA U20 Women’s European Championship Division B 7-15 iulie Oradea (ROU)

FIBA U18 Women’s European Championship 4-12 august Udine (ITA)

FIBA U18 Women’s European Championship Division B 3-12 august Oberwart, Gussing, Furstenfeld (AUT)

FIBA U18 Women’s European Championship Division C 24-29 iulie Andorra la Vella (AND)

FIBA U16 Women’s European Championship 17-25 august Kaunas (LTU)

FIBA U16 Women’s European Championship Division B 16-25 august Podgorica (MNE)

FIBA U16 Women’s European Championship Division C 3-8 iulie Chişinău (MDA)

Echipa lui Marius Dobă se pregăteşte pentru Final Four Mihai ROŞOIU

Ieri, 04.12.2017 a avut loc la sediul FR Baschet tragerea la sorţi a jocurilor din cadrul Turneului Final 8 al Cupei României la baschet feminin, ediţia 2017-2018.

în urma tragerii la sorţi au rezultat următoarele jocuri: Nr Echipa A Echipa B

Joc

1 CS UniversitateaCluj ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe

2 FCC ICIM CSB Arad ACSB Teleorman Alexandria

3 CSM Satu Mare CS Universitatea Alba Iulia

4 CS SCM Timişoara CSB Tv Olimpia Braşov Semifinale:

învingător joc 1 vs. învingător joc 4 învingător joc 2 vs. învingător joc 3

Turneul Final 8 va fi găzduit de „Sepsi Arena” din municipiul Sf. Gheorghe, clubul ACS Sepsi SIC fiind singurul care a depus la Federaţia Română de Baschet o solicitare de organizare a acestei faze finale a Cupei României.