Campanie umanitară organizată de Primăria Târgoviște

În parteneriat cu Crucea Roșie Dâmbovița, cu Ambasada României la Kiev și cu Consiliul Județean al Elevilor, Primăria Târgoviște a început o campanie umanitară de strângere de ajutoare pentru refugiații din Ucraina. În acest sens a fost amplasat un cort în fața clădirii principale a instituției, amănunte despre derularea acțiunii fiind prezentate de primarul Cristian Stan:

“Este o conferință de presă diferită față de ceea ce făceam până acum, la care mai participă și domnul Bogdan Isbășescu, președintele Consiliului Județean al Elevilor din Dâmbovița. Există un parteneriat cu elevii, cu școlile din Municipiul Târgoviște pentru un scop comun, și anume, pentru a acorda ajutor victimelor din Ucraina, pentru că la numai câțiva kilometri de granița României, este în plină desfășurare un război, un război cu multe victime, un război, care nu ține cont de faptul că victimele pot fi civili, militari sau copii. Este un război, care dacă până acum părea ceva îndepărtat, iată că acesta este la granița României, iar efectele sale prin refugiați se produc pe teritoriul României și de aceea cred că o reacție din partea noastră nu este numai utilă, dar și necesară, și obligatorie. Așadar, Primăria municipiului Târgoviște se alătură campaniei umanitare pentru Ucraina și urmează ca la acest punct de colectare să primim donații pentru refugiații din Ucraina, dar și pentru cetățenii care sunt încă în Ucraina. Cu această ocazie, vreau să-i mulțumesc domnului Cristian Leon Țurcanu, care este ambasadorul României în Ucraina, pentru disponibilitate. Am discutat cu domnia sa pentru a ne sprijini în vederea distribuirii produselor exact acolo unde este nevoie și unde este chiar necesar pentru refugiați, dar și pentru cei aflați pe teritoriul Ucrainei. Am văzut imagini absolut cutremurătoare din Ucraina, înafara bombardamentelor, a morților și a victimelor și a tot ceea ce se întâmplă acolo, am văzut că oamenii nu au alimente, am văzut oameni sărind pe un camion cu produse, oameni care intrau în mall-uri și luau de acolo fiecare ce puteau, din disperare. Este obligația noastră ca oameni să intervenim. Referitor la ce produse pot fi aduse la acest punct de colectare, noi vom asigura preluarea, vom asigura depozitarea în spațiile administrației publice locale. Am văzut că au fost câteva sincope din acest punct de vedere și vrem să facem lucrul acesta, astfel încât să fie cât mai ușor pentru toată lumea. De asemenea, ne vom ocupa și de transport, până la vamă, iar de la vamă, cu sprijinul Ambasadei României în Ucraina să se asigure distribuirea pe teritoriul Ucrainei.”

Parteneri:

-Ambasada României la Kiev, ambasador Excelența Sa Cristian – Leon Țurcanu;

-Crucea Roșie, filiala Dâmbovița;

-Consiliul Județean al Elevilor, președinte Bogdan Isbășescu;

Punct de colectare: cort amplasat în fața Primăriei Municipiului Târgoviște;

Program : zilnic 08,00-18,00;

Ce colectăm:

-Produse alimentare greu perisabile, în termen de valabilitate: zahăr, ulei, orez, mălai, griș, făină, conserve (pate, pește, carne), compoturi la cutie, dulciuri (de preferat fără creme), biscuiți dulci și sărați, napolitane, lapte praf, apă, suc;

– Produse nealimentare: șervețele umede și uscate, șampon, săpun, pasta de dinți, periuțe de dinți, deodorant, hârtie igienică, pampers, biberoane, lanterne, baterii, saci menajeri, prosoape de hărtie, tacâmuri, farfurii și pahare de unică folosință;

-Produse medicale: antitermice, antivirale, comprese sterile, măști, dezinfectanți;

-Articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, noi; articolele de îmbrăcăminte purtată sau uzată sunt admise cu respectarea dispozițiilor HG nr. 163/2007, privind introducerea pe piaţă, comercializarea şi distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a articolelor textile purtate sau uzate, respectiv dacă acestea au fost supuse operaţiunilor de curăţare, dezinfecţie şi dezinsecţie efectuate de persoane fizice sau juridice specializate în domeniu şi sunt însoţite de un document, distinct pentru fiecare lot, care certifică efectuarea operaţiunilor anterior menţionate;

De asemenea, Primăria Municipiului Târgoviște pune la dispoziția refugiaților:

– 40 de locuri de cazare și masă în clădirea de pe strada Vlad Țepeș, nr. 6 C (la Centrul rezidențial pentru victime ale violenței domestice);

– birou de consiliere juridică în incinta Centrului;

– asistență medicală;

– interpret de limbă ucrainiană;

Fiecare donator va primi un proces verbal, iar toate produsele sunt inventariate și depozitate în cutii de carton pentru a fi transportate.

Un cuvânt de mulțumire Excelentei Sale domnul Cristian-Leon ȚURCANU, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Ucraina, pentru disponibilitatea manifestată, Ambasada României urmând a sprijini distribuirea produselor colectate exact acolo unde este mai mare nevoie, atât în zona de frontieră, cât și pe teritoriul Ucrainei.