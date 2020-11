CAMPANIE PENTRU SIGURANŢA CUMPĂRĂTURILOR ON-LINE

Poliţia Română, alături de agenţiile de aplicare a legii din alte 15 state, participă la campania internaţională dedicată comercianţilor on-line „Vinde în siguranţă”.

Activitatea are ca obiectiv informarea comercianţilor on-line cu privire la cele mai bune măsuri de siguranţă pe care le pot lua, în contextul viitoarelor campanii comerciale.

Black Friday sau Cyber Monday se apropie, iar realizarea cumpărăturilor on-line a devenit din ce în ce mai uşoară, însă trebuie avută în vedere siguranţa acestor achiziţii.

Pandemia COVID-19 a determinat şi mai mulţi consumatori să se orienteze spre comerţul on-line. Pentru companii, această tendinţă aduce atât provocări, cât şi oportunităţi, dar însemnă şi un risc mai mare de fraude cărora le pot cădea victime comercianţii şi cumpărătorii.

Campania din acest an se adresează comercianţilor care vând on-line – #SellSafe (#VindeÎnSiguranţă).

Prin această campanie de conştientizare, lansată astăzi, agenţiile de aplicare a legii din 16 ţări s-au alăturat Centrului European de Criminalitate Cibernetică (EC3) al Europol şi Merchant Risk Council, pentru a împărtăşi sfaturi practice cu privire siguranţa cumpărăturilor on-line.

Campania se desfăşoară sub egida eComm2020 şi vizează, în mod special, comercianţii on-line, ajutându-i să identifice mai bine fraudele pe platformele lor şi să ia măsuri pentru a-şi proteja afacerea şi clienţii împotriva acestor atacuri.

Cum să vă protejaţi afacerea în mediul on-line:

Cunoaşteţi-vă produsul: unele produse sunt mai riscante la vânzare ca altele. De exemplu, vânzarea articolelor mici, uşor de revândut, care au deja cerere mare, este mai riscantă decât vânzarea articolelor concepute personal.

Cunoaşteţi-vă clientul: dacă acceptaţi plăţi cu cardul şi expediaţi bunuri valoroase către clienţii dumneavoastră, este

bine să ştiţi către cine trimiteţi articolele.