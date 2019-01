Campanie de prevenire a cancerului de col uterin 2019

Share This





















În această săptămână, DSP Dâmboviţa se implică în campania de informare „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin”.Lansată în anul 2007, campania multianu-ală are scopul de a creşte gradul de informare al femeilor asupra cauzelor cancerului de col uterin şi de a atrage atenţia asupra mijlocelor de prevenire. Derulată sub sloganul „Stop Cancerului de Col Uterin!”, campania va continua efortul susţinut pentru reducerea riscului şi intensificarea prevenţiei CCU. Pentru anul 2019 a fost aleasă tema „Cancerul de col uterin poate fi eliminat ca problemă de sănătate publică”, în urma ini-tiaţivei OMS de lansare a Apelului la acţiune pentru eliminarea cancerului de col uterin din mai 2018.Cancerul de col uterin reprezintă a patra cauză de cancer la femei, la nivel mondial şi principala cauză de mortalitate la femeile de vârstă activă, 15-45 ani.

În UE, România se afla într-o situaţie nefavorabilă în privinţa incidenţei (32,8 cazuri noi/100 000 femei) şi a mortalităţii prin cancer de col uterin (10,9 decese/100 000). Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare şi testare periodică. Aplicate împreună, vaccinarea împotriva virusului human papilloma (HPV) şi screening-ul reprezintă strategia optimă de protecţie împotriva CCU. Participarea periodică la screening permite depistarea leziunilor precan-ceroase şi a cancerului de col uterin în stadii incipiente. Astfel, riscul de cancer poate fi redus cu 40-70% prin vaccinare, iar testarea periodică reduce cu încă 30 până la 50% riscul. Screening-ul femeilor vaccinate adaugă o reducere de 30% a mortalităţii specifice prin CCU.

Codul European de Luptă contra Cancerului recomandă, printre cele 12 măsuri de reducere a riscului de cancer, participarea la programele de screening şi vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV.

La nivel european, mortalitatea prin cancerul de col uterin a scăzut cu peste 30% în ultimii 30 de ani, prin programe de prevenţie coerente, bazate pe:

– informarea corectă şi consecventă a publicului;

-mesaje pozitive concentrate pe prevenţie;

– măsuri cuprinzătoare de prevenţie primară/secundară -esenţiale în scăderea incidenţei CCU. Acestea pot constitui modele valabile şi pentru ţara noastră.

Progresele recente la noi în ţară depind de Programul Naţional de Screening pentru depistarea activă precoce a CCU, ce vizează un segment de populaţie extins (circa 5,6 milioane femei) acoperit până înprezent la nivelul de numai 12%, datorită căruia se estimează totuşică 49% din totalul cazurilor posibile de CCU au fost prevenite. La niveluljudeţului Dâmboviţa,înan-ul 2017 erau in evidenta 665 cazuri de cancer col uterin, iarînprimele 6 lunialeanului 2018 erau in eviden-tadejaun numar de 676 cazuri.