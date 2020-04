Campania STOP COVID-19 în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Ca şi alte judeţe din ţară, Dâmboviţa se luptă în aceasta perioadă cu virusul Covid-19, având un număr de 96 de cazuri confir-mate.Cel mai mare focar de infecţie din Dâmboviţa se află în oraşul Răcari-64 de persoane internate la Spitalele din Târgovişte şi Pucioasa.Comuna Corbii Mari, situată în sudul judeţului Dâmboviţa şi la numai 50 de kilometri distanţă de Bucureşti, reprezintă un al doilea focar de infecţie cu Covid19 prin numărul mare de persoane infestate, prin cele aflate in carantină sau aflate in izolare la domiciliu.Startul infectărilor la nivelul judeţului a fost dat de 3 persoane ce făceau dializă la un centru privat din Bucureşti. În prezent, în Corbii Mari sunt 20 de persoane sunt infectate (din cele 85 din judeţ), 3 persoane au decedat, 2 persoane sunt vindecate, 26 persoane venite din zonele de risc se află în carantină, în timp ce câteva mii de persoane se află în izolare.Situaţia este disperată, mare parte din locuitori trăiesc în condiţii de sărăcie extremă (număr mare de persoane în aceeaşi gospodărie, lipsa resurse financiare pentru hrana, lipsă condiţii igienice, număr mic de unităţi de aprovizionare în comună, contracte de munca suspendate sau închise, etc). Panica s-a instalat, în comună sunt zeci de poliţişti şi jandarmi care încearcă să-i determine pe oameni să stea în case pentru a preveni răspândirea virusului.Primăria Corbii Mari are nevoie de ajutor, aflându-se în prima linie la nivel local prin acţiuni de igienizare, de sprijin pentru persoanele aflate în carantină prin asigurare de hrană, dar şi pentru alte persoane vulnerabile de la nivelul localităţii, de supraveghere a respectării măsurilor impuse prin ordonanţele militare, asigurându-se că personalul angrenat in aceste activităţi este protejat şi că sunt luate toate masurile pentru oprirea extinderii virusului. În acest sens, Asociaţia Atitudini şi Alternative îşi propune să sprijine oprirea răspândirii acestui virus, prin:Achiziţia urgentă de materiale de protecţie, echipamente medicale, măşti, combinezoane, mănuşi, dezinfectanţi etc. pentru personalul care interacţionează direct cu per

soanele aflate în carantina sau sunt izolate la domiciliu.Pachete alimentare şi pachete igienice pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, în limita resurselor disponibile, şi în strânsă legătură cu autoritatea locală;Dotarea unităţilor sanitare din judeţul Dâmboviţa cu produse de uz medical şi materiale de strictă necesitate în tratarea persoanelor infectate COVID-19; Donaţiile pot fi făcute în contul organizaţiei, astfel:

Asociaţia Atitudini şi Alternative CIF: 17880783 Banca Transilvania Agenţie Piaţa Romană IBAN: RO13BTRL0410 1205 1248 03XX Banii vor fi gestionaţi cu maximă trans-parenţă(extrase, facturi)- săptămânal va exista o postare cu sumele strânse şi cheltuite. Pentru detalii suplimentare privind derularea campaniei puteţi solicita Coordonatorului de campanie, Cătălina BăDOIU, e-mail catali-na.badoiu@atitudini-on.ro, tel: 0742 280 389. Sprijină şi tu Campania STOP COVID-19 în judeţul Dâmboviţa. Donează online şi promovează solidaritatea dintre OAMENI!