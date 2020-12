CAMPANIA” NU FI UN CĂRĂUŞ DE BANI”

Poliţia Română, alături de autorităţi de aplicare a legii din alte 25 de state şi Europol, participă la campania internaţională de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani.

În perioada septembrie -noiembrie 2020, Poliţia Română, alături de poliţii din alte 25 de state şi Europol, au acţionat în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani (EMMA 6).

Acţiunea a fost realizată, pentru al şaselea an consecutiv, cu sprijinul Federaţiei Bancare Europene (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL şi Western Union.

Pe parcursul activităţilor desfăşurate, la nivel internaţional, au fost identificaţi 4.031 de cărăuşi de bani şi 227 de recrutori de cărăuşi de bani, iar 422 de persoane au fost arestate în întreaga lume.

Pe durata operaţiunii, autorităţile de aplicare a legii din ţările participante au iniţiat 1.529 de investigaţii. Cu sprijinul sectorului privat, incluzând peste 500 de bănci şi instituţii financiare, au fost identificate 4.942 de tranzacţii frauduloase, la nivel global, în care ar fi fost implicaţi cărăuşi de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 33,5 milioane de euro.

În România, în această perioadă, au fost identificaţi 19 cărăuşi de bani şi 5 recrutori. De asemenea, au fost depistate 310 tranzacţii suspecte, în valoare de 700.000 de euro. Pentru documentarea activităţilor ilicite, au fost iniţiate 41 de investigaţii şi au fost efectuate 24 de percheziţii, iar 7 persoane au fost arestate şi 2 plasate sub control judiciar.

Nu deveniţi o verigă în lanţul de spălare a banilor!

Cărăuşii de bani sunt persoane care, adesea fără să-şi dea seama, au fost recrutate de organizaţii infracţionale ca agenţi de spălare a banilor, pentru a ascunde astfel originea ilicită a fondurilor transferate.

Fără să ştie că se angajează în activităţi infracţionale şi ademeniţi de promisiunea unor bani obţinuţi uşor, cărăuşii de bani efectuează, în numele altor persoane, transferuri de bani proveniţi din surse ilicite. Adesea, transferurile se realizează între ţări diferite, iar, în schimbul serviciilor efectuate, primesc un comision.

Recrutarea se poate realiza prin contact direct sau e-mail, iar infractorii apelează din ce în ce mai mult la reţelele sociale pentru a atrage noi complici, fiind folosite oferte de locuri de muncă false (de exemplu „agenţi de transfer de bani”), anunţuri popup online sau aplicaţii de mesagerie instantanee.

De asemenea, la nivel internaţional, s-a constatat creşterea utilizării criptomonedelor de către cărăuşii de bani.

În această săptămână, Europol şi autorităţile UE de aplicare a legii, printre care şi Poliţia Română, împreună cu parteneri internaţionali şi instituţii financiare, lansează campania #DontBeaMule, pentru a informa publicul cu privire la riscurile reţelelor de cărăuşi de bani.

Campania are ca scop informarea publicului cu privire la modul în care operează infractorii, ce se poate face pentru a evita implicarea în astfel de fapte şi care sunt consecinţele pentru cei care devin cărăuşi de bani.

În cazul în care credeţi că aţi putea fi folosit drept cărăuş de bani, acţionaţi imediat: opriţi transferul de bani şi informaţi imediat banca şi poliţia!

Operaţiunea EMMA face parte dintr-un proiect în desfăşurare desfăşurat sub egida Planului de acţiune operaţională EMPACT privind infracţiunile împotriva plăţilor informatice, conceput pentru a combate fraudele online şi cu carduri de plată.

La activităţi participă autorităţi de aplicare a legii din Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveţia, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit şi Statele Unite.