CAMPANIA „HOŢII ÎŢI INVADEAZĂ INTIMITATEA”

A avut loc lansarea Campaniei „Hoţii îţi invadează intimitatea” care are ca scop conştientizarea cu privire la rolul şi importanţa măsurilor preventive în protejarea bunurilor din locuinţe.Abordarea acestui tip de criminalitate reprezintă o constantă a intervenţiilor preventive întreprinse de Poliţia Română, în cadrul fiecărui demers promovându-se, prin modalităţi inedite şi de impact, informaţiile destinate reducerii gradului de vulnerabilitateNoutatea campaniei din acest an, derulată în parteneriat cu Feroneria Prod, constă în utilizarea unei tehnologii de ultimă generaţie, de interes pentru majoritatea categoriilor de beneficiari, care îi expune pe aceştia unei experienţe virtuale ce are corespondent în realitate.Astfel, cetăţenii se pot transpune în martori la un furt din locuinţă, având ocazia să înţeleagă modul de acţiune al infractorilor. Aceste interacţiuni vor fi completate de discuţii cu poliştii specializaţi în prevenirea criminalităţii, care vor transmite recomandări adecvate pentru contracararea activităţii hoţilor.

Conform agendei, în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, la nivel naţional se vor difuza spoturi audio şi video tematice, vor avea loc întâlniri cu grupuri ţintă şi distribuiri de materiale informative.Comisar-şef de poliţie Sorin Stănică, Director al Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii: „Suntem preocupaţi permanent de diseminarea mesajelor preventive, astfel încât cetăţenii, prin metodele pe care le adoptă, să-şi protejeze valorile deţinute. Apreciem ca binevenită colaborarea cu partenerii noştri, întrucât se crează premisele unor acţiuni de succes care să contribuie la diminuarea riscului de vic-timizare a membrilor comunităţii. Poliţiştii din cadrul Institutului şi al structurilor judeţene de profil vor asigura suportul informaţional privind infracţionalitatea contra patrimoniului – legislaţie în vigoare, moduri de operare, modalităţi de autopro-tecţie.”Giorgio Zortea, Director General Feroneria Prod: ,,Ideea acestei campanii a izvorât dintr-un interes comun major al Poliţiei Române şi al Feroneria Prod, respectiv prevenirea criminalităţii. Aşa cum partenerii noştri, prin structurile specializate, acţionează pentru informarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se expun, dar mai ales cu privire la modul în care acestea pot fi evitate, la fel şi noi vom susţine toate demersurile necesare la nivel naţional în vederea creşterii gradului de siguranţă a populaţiei.

Totodată, suntem preocupaţi de ridicarea standardelor de calitate pentru produsele destinate protecţiei patrimoniale”.La nivelul României, în primele 10 luni ale anului 2019, au fost sesizate cu 4,12% mai puţine furturi din locuinţe, comparativ cu perioada similară a anului 2018.Per ansamblu, mediul urban se confruntă cu un număr mai mare de astfel de fapte, comparativ cu mediul rural. Astfel, în oraşe s-au înregistrat 54,5% infracţiuni de acest gen, în timp ce în zonele rurale au fost sesizate 45,5%.

Aşa cum vom face şi pe timpul derulării campaniei, recomandăm fiecărui cetăţean în parte:

Asigură-te că ai încuiat uşa, chiar şi când eşti în casă;

Montează o încuietoare de calitate;

Montează un sistem de alarmă;

Nu transmite informaţii personale pe reţelele de socializare.