Campania de vaccinare gratuită împotriva gripei începe săptămâna viitoare în cabinetele medicilor de familie

Campania anuală de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului Sănătății va demara săptămâna viitoare, în cabinetele medicilor de familie. Pentru sezonul 2021-2022, Ministerul Sănătății intenționează imunizarea unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire prin utilizarea a aproximativ două milioane de doze de vaccin gripal.

Ministerul Sănătății a încheiat semnarea contractului în baza căruia vor fi livrate primele 300.000 doze de vaccin gripal, urmând ca în perioada imediat următoare să fie livrate alte un milion de doze pentru continuarea imunizărilor.

Repartiția dozelor de vaccin către direcțiile de sănătate publică se va face în mai multe tranșe, la fel ca în anii trecuți. Direcțiile de sănătate publică vor trimite dozele de vaccin cabinetelor medicilor de familie și unităților sanitare în vederea începerii imunizărilor.

„Deși procedura anuală în baza acordului cadru încheiat în 2019 pentru achiziția vaccinului gripal a fost finalizată în luna martie a acestui an, eu când am ajuns în minister nu era semnat niciun contract. Am cerut să se realizeze toate demersurile legale pentru semnarea contractelor și începerea în regim de urgență a campaniei de vaccinare anti-gripală gratuită. Avem posibilitatea creșterii cantității de vaccin cu alte 700.000 de doze, până la cantitatea de 2 milioane de doze, în funcție de evoluția epidemiologică și cerere”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, precum și gravide, conform recomandărilor OMS și ECDC.

Ca în fiecare an, campania Ministerului Sănătății se va derula prin cabinetele medicilor de familie și în spitale.

Potrivit medicilor, o persoană care s-a vaccinat împotriva COVID și face parte din categoriile la risc poate primi și vaccinul gripal.

De asemenea, respectarea regulilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, utilizarea măștilor de protecție în locuri aglomerate și spații închise sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii.