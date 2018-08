CAMPANIA DE PREVENIRE „FĂRĂ ALCOOL LA VOLAN”

Share This





















Poliţia Română şi Asociaţia Berarii României au lansat campania de prevenire rutieră „FăRă ALCOOL LA VOLAN!”, care urmăreşte reducerea evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan.Campania are ca obiectiv conştientizarea şoferilor şi a pasagerilor cu privire la consecinţele conducerii unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru reducerea numărului de evenimente rutiere.Astfel, pe lângă recomandarea de a nu consuma alcool şi a conduce transmisă direct şoferului, campania se adresează grupului său de apropiaţi, ce poate avea un rol decisiv în a-l determina să aibă un comportament responsabil la volan.Pentru a transmite mesajul campaniei, au fost realizate două spoturi video, o aplicaţie pentru reţeaua de socializare Facebook, precum şi mai multe materiale informativ-preventive ce vor fi diseminate în perioada august-septembrie 2018.Campania a fost lansată marţi, 14 august 2018, pe autostrada A2. În anul 2017, din cauza conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, s-au produs 247 de accidente rutiere grave, în urma cărora 63 de persoane au decedat, iar alte 249 au fost rănite grav.